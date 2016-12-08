Лига Европы. «Сент-Этьен» переиграл «Андерлехт», «Майнц» взял верх над «Габалой»

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Сент-Этьен» со счетом 3:2 обыграл «Андерлехт». В составе победителей два гола забил Александр Содерлунд, один гол на счету Кевина Монне-Паке. За «Андерлехт» забивали Александру Чипчу и Николае Станчу.

В другой встрече группы «Майнц» оказался сильнее «Астаны».

Таким образом, «Сент-Этьен» финишировал первым, «Андерлехт» – вторым.

Лига Европы. Групповой этап. Группа C. 6-й тур

Андерлехт (Бельгия) – Сент-Этьен (Франция) – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Чипчу, 21; 2:0 – Станчу, 31; 2:1 – Содерлунд, 62; 2:2 – Содерлунд, 67; 2:3 – Монне-Паке, 73.

Майнц (Германия) – Габала (Азербайджан) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Хак, 29; 2:0 – Де Бласис, 40.

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