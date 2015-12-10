Лига Европы. «Краснодар» разгромил «Габалу» и выиграл группу C

Лига Европы. Группа C. 6-й тур

«Краснодар» в матче заключительного тура Лиги Европы разгромил на выезде «Габалу» и завершил групповой этап на первом месте.

Габала (Азербайджан) – Краснодар (Россия) – 0:3 (0:2) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Сигурдссон, 26; 0:2 – Перейра, 40; 0:3 – Вандерсон, 75.

Габала: Попович, Станкович, Рикардиньо, Дашдемиров, Рафаэл, Додо, Гай (Садыгов, 76), Меца, Зенев (Заргаров, 57), Перейра (Зец, 61), Антонов.

Краснодар: Дикань, Гранквист, Калешин (Лаборде, 65), Р. Сигурдссон, Мамаев, Ахмедов, Жоаозиньо, Перейра (Газинский, 69), Каборе, Петров, Вандерсон (Смолов, 76).

Предупреждения: Каборе, 9; Додо, 24;

Судья: Ковач (Румыния)