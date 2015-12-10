Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Лига Европы. «Краснодар» разгромил «Габалу» и выиграл группу C

    Лига Европы. «Краснодар» разгромил «Габалу» и выиграл группу C

    Лига Европы. Группа C. 6-й тур

    «Краснодар» в матче заключительного тура Лиги Европы разгромил на выезде «Габалу» и завершил групповой этап на первом месте.

    Габала (Азербайджан) – Краснодар (Россия) – 0:3 (0:2) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Сигурдссон, 26; 0:2 – Перейра, 40; 0:3 – Вандерсон, 75.

    Габала: Попович, Станкович, Рикардиньо, Дашдемиров, Рафаэл, Додо, Гай (Садыгов, 76), Меца, Зенев (Заргаров, 57), Перейра (Зец, 61), Антонов.

    Краснодар: Дикань, Гранквист, Калешин (Лаборде, 65), Р. Сигурдссон, Мамаев, Ахмедов, Жоаозиньо, Перейра (Газинский, 69), Каборе, Петров, Вандерсон (Смолов, 76).

    Предупреждения: Каборе, 9; Додо, 24;

    Судья: Ковач (Румыния)

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2015 22:52
    Рекомендуем
    Комментарии (15)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Frozzen
    1449780939
    Занять первое место в группе с Боруссией Д это конечно здорово
    Ответить
    Zeff
    1449781985
    Настоящий успех!
    Ответить
    Diak_horse
    1449784039
    Мои искренние поздравления!!!
    Ответить
    sobaka120982
    1449784984
    Не стыдно за наш край!!!!! Быки респект!!!!Галицкому уважуха!!!
    Ответить
    fakel-vrn
    1449788646
    молодцы краснодар!моглибы и в лч играть еслиб не отдали 2 место лошадям..от них всеравно толку нет
    Ответить
    Сармат Ростов
    1449800033
    Краснодар порадовал очередной победой!!! Молодцы!!!
    Ответить
    REDAT
    1449809067
    Молодцы наши "Быки"!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ответить
    Serjik78
    1449811578
    Респект всем нашим клубам, добывайте еще очков в таблицу коэффициентов! Ждем Локомотив и Краснодар в финале, вот это будет сенсация :)
    Ответить
    nemolod
    1449816414
    Желаю Краснодару удачного жребия,хорошего усиления в межсезонье и побед в ЛЕ,чтобы прошли как можно дальше!
    Ответить
    ologreds
    1694996620
    numo451546
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+