Григорчук: «О моих переговорах с «Кубанью» в «Габале» бы знали»

Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук высказал свое мнение по поводу информации, что он является одним из кандидатов на пост наставника «Кубани». Напомним, недавно краснодарский клуб покинул главный тренер Сергей Ташуев.

«Я вам скажу так, что с большим уважением отношусь к руководству клуба. Веди я переговоры с «Кубанью», то руководство «Габалы» знало бы об этом. В подобных отношениях я действую порядочно», – заявил Григорчук.

На днях появилась информация, что еще один из претендентов на кресло рулевого желто-зеленых Виктор Гончаренко отказался возглавить клуб.