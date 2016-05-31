Экс-капитан «Габалы» получил четыре года тюрьмы

В Баку закончился судебный процесс в отношении капитана «Габалы» Джавида Гусейнова, обвинявшегося в причастности к убийству журналиста Расима Алиева, информирует trend.az. Согласно приговору, футболист ближайшие четыре года проведет в тюрьме.

В 2015-м году представитель прессы подвергся избиению со стороны группы неизвестных, после чего скончался в больнице. В Азербайджане был принят во внимание тот факт, то за некоторое время до происшествия журналист раскритиковал Гусейнова.

Вместе с Гусейновым получили наказание еще несколько человек: Эльшан Исмайлов, двоюродный брат футболиста, получил 13 лет тюрьмы, Ариф Алиев – 12,5, Джамал Мамедов – 11, Самир Мустафаев и Кянан Мадатов – по девять лет каждый.