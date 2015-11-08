«Боруссия» Д – «Шальке». Смотреть онлайн

Дортмундская «Боруссия» принимает «Шальке». Команды подошли в разной форме к предстоящему поединку, хозяева одержали победы вот уже в 6 матчах во всех турнирах, тогда как «Шальке» не может победить уже в пяти играх кряду. В середине недели обе команды провели свои игры в Лиге Европы, «Боруссия» не испытала проблем в матче с «Габалой», а «Шальке» разошелся миром с чешской «Спартой».

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