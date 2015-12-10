Ташуев: «Краснодар» не сможет переиграть «Габалу»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев, возглавлявший некогда «Краснодар», оценил шансы «горожан» на победу во встрече шестого тура группового этапа Лиги Европы против азербайджанской «Габалы».

«Матч для «Габалы» будет принципиальным, для них любая победа в Лиге Европы – целое событие. У «Краснодара» будет мотивации поменьше. Принципиальность матча заключается в тренерской работе: и Роман Григорчук, и Олег Кононов в одно время в разных командах работали в чемпионате Украины. Каждый захочет показать, чего стоит его команда. Нет никакой уверенности в победе краснодарцев, хотя российская команда по уровню сильнее. Мой прогноз – 2:2, забьют Смолов и Лаборде. Скорее всего, «Краснодар» пройдет дальше со второго места», – сказал Ташуев.