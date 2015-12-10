Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Ташуев: «Краснодар» не сможет переиграть «Габалу»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев, возглавлявший некогда «Краснодар», оценил шансы «горожан» на победу во встрече шестого тура группового этапа Лиги Европы против азербайджанской «Габалы».

    «Матч для «Габалы» будет принципиальным, для них любая победа в Лиге Европы – целое событие. У «Краснодара» будет мотивации поменьше. Принципиальность матча заключается в тренерской работе: и Роман Григорчук, и Олег Кононов в одно время в разных командах работали в чемпионате Украины. Каждый захочет показать, чего стоит его команда. Нет никакой уверенности в победе краснодарцев, хотя российская команда по уровню сильнее. Мой прогноз – 2:2, забьют Смолов и Лаборде. Скорее всего, «Краснодар» пройдет дальше со второго места», – сказал Ташуев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2015 19:59
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VVM1964
    1449773386
    ХА ХА ХА
    Ответить
    Эрк
    1449773672
    да не, рано пока угорать (все-таки игра не закончилась)... но дядька смешной. Не удивительно. Здоровых людей в Кубани редко встретишь
    Ответить
    taben
    1449774062
    Лучше бы за своими болванами следил. Плетется в конце таблицы и умничает ака гуру. Думаю после второго гола он кирпичей по колено отложил.
    Ответить
    1bear
    1449776373
    Ну-ну...
    Ответить
    Диктор
    1449776383
    Ну что спец ,каковы теперь твои прогнозы?
    Ответить
    Вомбат
    1449777540
    Краснодар и Габала выглядели как команды с разных планет, это так, и Ташуев секл в лужу, но кто бы мог подумать, что Рубин сегодня будет выглядеть как команда даже не ФНЛ, а вообще какой-то заводской, любительской командой на фоне дублеров французского середнячка? Так что прогнозы в футболе - занятие неблагодарное.
    Ответить
    Дима1960
    1449777716
    Ташуев ваше место в первой лиге.
    Ответить
    джон базелон
    1449777828
    Отсосал???
    Ответить
    fakel-vrn
    1449788036
    рад за краснодар и локомотив. а рубин... ждал большего от них...со школьной командой не смогли справиться..хотя французы мне понравились... а ташеву пора возвращаться на украину
    Ответить
    ologreds
    1694996620
    numo451536
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+