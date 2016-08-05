Григорчук: «Победу над «Лиллем» запомним на всю жизнь»

Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук пообщался с журналистами после матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Лиллем» (1:0). Напомним, что победа позволила его команде выйти в следующий раунд отбора.

«Такие победы запоминаются на всю жизнь. Даже через 20 лет мы вспомним об этой игре и не забудем некоторые детали матча. Такие победы лишь повышают имидж футбола страны. Эта победа очень важна и ценна. Всегда буду помнить этот матч», – сказал он в интервью azerifootball.com.