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    • Григорчук: «В составе «Краснодара» есть десять суперигроков»

    Григорчук: «В составе «Краснодара» есть десять суперигроков»

    Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук в преддверии матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Краснодара» отметил силу атакующей линии соперника.

    «Я мог бы выделить в составе «Краснодара» человек пятнадцать. А из этих пятнадцати десять – просто суперигроки. Они очень хорошо подобраны под стиль игры команды. Игроки очень четко и конкретно выглядят в этом стиле. Мне очень нравится атакующая часть «Краснодара». Хотел бы я тренировать такую команду? Я хотел бы тренировать «Габалу».

    Если анализировать первую игру в Краснодаре, начало матча, то по созданию моментов, по стратегии «Краснодар» выглядел получше. Но именно мы могли забить тогда первыми. Был не засчитан наш гол, у нас были первые голевые моменты. Тогда были отрезки, которые мы провели лучше соперника. А исход решили индивидуальные качества игроков «Краснодара». У них вышли на замену футболисты, которые реально усилили и ускорили игру», – сказал Григорчук.

    Источник: Р-Спорт

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    09.12.2015 19:52
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