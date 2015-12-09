Григорчук: «В составе «Краснодара» есть десять суперигроков»

Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук в преддверии матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Краснодара» отметил силу атакующей линии соперника.

«Я мог бы выделить в составе «Краснодара» человек пятнадцать. А из этих пятнадцати десять – просто суперигроки. Они очень хорошо подобраны под стиль игры команды. Игроки очень четко и конкретно выглядят в этом стиле. Мне очень нравится атакующая часть «Краснодара». Хотел бы я тренировать такую команду? Я хотел бы тренировать «Габалу».

Если анализировать первую игру в Краснодаре, начало матча, то по созданию моментов, по стратегии «Краснодар» выглядел получше. Но именно мы могли забить тогда первыми. Был не засчитан наш гол, у нас были первые голевые моменты. Тогда были отрезки, которые мы провели лучше соперника. А исход решили индивидуальные качества игроков «Краснодара». У них вышли на замену футболисты, которые реально усилили и ускорили игру», – сказал Григорчук.