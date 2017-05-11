Кахабер Цхададзе
Тренер
|Имя
|Кахабер
|Отчество
|Джумберович
|Фамилия
|Цхададзе
|Команда
|Каспий
|Гражданство
|Грузия
|Дата рождения
|7 сентября 1968
|Имя
|Кахабер
|Отчество
|Джумберович
|Фамилия
|Цхададзе
|Команда
|Каспий
|Гражданство
|Грузия
|Дата рождения
|7 сентября 1968
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Каспий
|24
|0
|0
|24
|Дата
|Матч
|14.03.2023
|Кайрат
|0 : 0
|Каспий
|01.04.2023
|Каспий
|0 : 0
|Кайсар
|08.04.2023
|Мактаарал
|0 : 0
|Каспий
|15.04.2023
|Каспий
|0 : 0
|Окжетпес
|22.04.2023
|Кызыл-Жар
|0 : 0
|Каспий
|06.05.2023
|Каспий
|0 : 0
|Атырау
|13.05.2023
|Аксу
|0 : 0
|Каспий
|20.05.2023
|Актобе
|0 : 0
|Каспий
|27.05.2023
|Каспий
|0 : 0
|Шахтер
|03.06.2023
|Жетысу
|0 : 0
|Каспий
|24.06.2023
|Каспий
|0 : 0
|Астана
|01.07.2023
|Астана
|0 : 0
|Каспий
|15.07.2023
|Каспий
|0 : 0
|Жетысу
|22.07.2023
|Шахтер
|0 : 0
|Каспий
|29.07.2023
|Каспий
|0 : 0
|Актобе
|05.08.2023
|Каспий
|0 : 0
|Аксу
|12.08.2023
|Атырау
|0 : 0
|Каспий
|19.08.2023
|Каспий
|0 : 0
|Кызыл-Жар
|26.08.2023
|Окжетпес
|0 : 0
|Каспий
|15.09.2023
|Каспий
|0 : 0
|Мактаарал
|23.09.2023
|Кайсар
|0 : 0
|Каспий
|30.09.2023
|Каспий
|0 : 0
|Кайрат
|21.10.2023
|Тобол
|0 : 0
|Каспий
|28.10.2023
|Каспий
|0 : 0
|Ордабасы