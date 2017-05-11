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    Кахабер Цхададзе

    Тренер
    Имя Кахабер
    Отчество Джумберович
    Фамилия Цхададзе
    Команда Каспий
    Гражданство Грузия
    Дата рождения 7 сентября 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Каспий 24 0 0 24
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.03.2023 Кайрат 0 : 0 Каспий
    01.04.2023 Каспий 0 : 0 Кайсар
    08.04.2023 Мактаарал 0 : 0 Каспий
    15.04.2023 Каспий 0 : 0 Окжетпес
    22.04.2023 Кызыл-Жар 0 : 0 Каспий
    06.05.2023 Каспий 0 : 0 Атырау
    13.05.2023 Аксу 0 : 0 Каспий
    20.05.2023 Актобе 0 : 0 Каспий
    27.05.2023 Каспий 0 : 0 Шахтер
    03.06.2023 Жетысу 0 : 0 Каспий
    24.06.2023 Каспий 0 : 0 Астана
    01.07.2023 Астана 0 : 0 Каспий
    15.07.2023 Каспий 0 : 0 Жетысу
    22.07.2023 Шахтер 0 : 0 Каспий
    29.07.2023 Каспий 0 : 0 Актобе
    05.08.2023 Каспий 0 : 0 Аксу
    12.08.2023 Атырау 0 : 0 Каспий
    19.08.2023 Каспий 0 : 0 Кызыл-Жар
    26.08.2023 Окжетпес 0 : 0 Каспий
    15.09.2023 Каспий 0 : 0 Мактаарал
    23.09.2023 Кайсар 0 : 0 Каспий
    30.09.2023 Каспий 0 : 0 Кайрат
    21.10.2023 Тобол 0 : 0 Каспий
    28.10.2023 Каспий 0 : 0 Ордабасы
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