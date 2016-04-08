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  • Цхададзе: «Кайрат» имеет просто прекрасную инфраструктуру»

Цхададзе: «Кайрат» имеет просто прекрасную инфраструктуру»

8 апреля 2016, 09:49

Новый главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе поделился впечатлениями от инфраструктуры команды. Напомним, что Цхададзе недавно в «Кайрате» сменил российского специалиста Александра Бородюка.

«Я пришел в очень амбициозный клуб. «Кайрат» имеет просто прекрасную инфраструктуру. Я такие условия, честно говоря, мало где видел. Естественно, имея амбиции и инфраструктуру, нужно добиваться больших результатов. Об этом мы знаем, команда всегда борется за чемпионство и кубок, есть задача повторить европейский успех и сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

Календарь очень нагруженный. Конечно, я знал, что будет трудно. У нас есть хорошие футболисты, но какими бы они ни были качественными, игрокам всегда нужно время, чтобы понять философию игры нового тренера, его менталитет, характер. Провели всего две тренировки, уже завтра у нас календарная игра. Конечно, будут сложности, но все футболисты стараются выслушать и сделать то, что от них требуется. Думаю, что в очень скором времени, у нас будет хорошее взаимопонимание.

В футболе очень важно иметь хороший штаб. Здесь собрался хороший тренерский штаб, отличный доктор, хороший аналитик, который делает анализ соперника, анализ нашей игры – всю информацию мы имеем. Я считаю, что штаб – это один из залогов успеха», — прокомментировал ситуацию наставник.

Источник: ФК «Кайрат»
Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Цхададзе Кахабер Бородюк Александр
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