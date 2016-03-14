Вайсс возглавил сборную Грузии

Бывший наставник сборной Словакии и подмосковного «Сатурна» Владимир Вайсс назначен главным тренером сборной Грузии. По информации Worldsport.ge, решение о назначении словака приняли члены исполкома федерации футбола Грузии, которые единогласно поддержали кандидатуру специалиста.

Вайссом подписал контракт на два года, а официальная презентация нового наставника команды состоится сегодня в Тбилиси. Напомним, что прошлым главным тренером сборной Грузии был Каха Цхададзе.

Вайсс возглавлял «Сатурн» с 2006 по 2007 год, а последним местом его работы был «Кайрат».