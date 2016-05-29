Тренер «Кайрата»: «Команда сделала Аршавину подарок»

Наставник «Кайрата» Кахабер Цхададзе дал оценку игре своей команды в матче «Акжайыком» (3:2). Напомним, что едва ли не главным героем игры стал Андрей Аршавин, который заработал пенальти и отдал результативную передачу.

«Сегодня был триллер. Эта победа для меня более важная, чем другие. Команда показывала хороший футбол всю игру и должна была забивать больше. Сказал в перерыве, что мы должны показать характер и доказать, что мы мужики. Спасибо футболистам, что они показали себя мужчинами.

Игра закончилась справедливо, сегодня «Кайрат» гораздо сильнее, чем «Акжайык». Много эмоций, сегодня у Шавы день рождения, и команда сделала ему подарок», — сказал наставник.