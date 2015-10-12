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    • Цхададзе: «Матч с Германией – лучший под моим руководством»

    Цхададзе: «Матч с Германией – лучший под моим руководством»

    Несмотря на поражение от сборной Германии со счетом 1:2, главный тренер команды Грузии Кахабер Цхададзе высоко оценил игру своих подопечных.

    «Во-первых, хочу поздравить сборную Германии с победой. Должен поблагодарить и своих ребят за отличную игру. Я очень горжусь своей командой: мы дали настоящий бой чемпионам мира. Не думаю, что в этом отборочном цикле нас кто-то превзошел по голевым моментам у их ворот.

    Мне было важно увидеть, что мы прибавили. Мы играли с немцами в моем первом матче у руля сборной в Тбилиси, и могу сказать, что мы движемся в правильном направлении. Сегодняшняя игра доказала это. Это был лучший матч сборной с тех пор, как я возглавил ее», – заявил специалист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.10.2015 01:55
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