Цхададзе поблагодарил Аршавина и Тимощука за проявленные характер и мужество

Главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе подвел итоги финального матча за Кубок Казахстана против «Астаны» (0:1), а также отметил характер и мужество экс-футболистов «Зенита» Андрея Аршавина и Анатолия Тимощука, которые вышли на непростое поле и боролись. Напомним, украинцу 37 лет, а россиянину – 35.

«Какова была реакция Аршавина и Тимощука на игру на таком поле? Они знают, что нужно играть. Вышли на поле и боролись. Благодарен им, что проявили характер и мужество.

«Кайрат» не заслуживал поражения. Это футбол. Бывает такое, когда полумомент реализуется, а явные моменты не заканчиваются голом. Хочу, чтобы правильно поняли. У «Кайрата» по-другому построена игра, и такая погода не позволяет показать свой футбол. Но условия были равные»,– сказал Цхададзе.