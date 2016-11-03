Лига Европы. «Габала» уступила «Сент-Этьену», «Андерлехт» забил шесть голов в ворота «Майнца»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Андерлехт» на своем поле не оставил шансов «Майнцу», отправив в ворота соперника шесть голов – 6:1. Таким образом, бельгийский клуб набрал восемь очков и возглавил квартет С.

В другой встрече «Сент-Этьен» в гостях одержал волевую победу над «Габалой» со счетом 2:1.

Лига Европы. Групповой этап. Группа С. 4-й тур

Габала (Азербайджан) – Сент-Этьен (Франция) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Гурбанов, 39; 1:1 – Таннан, 45; 1:2 – Берич, 53.

Андерлехт (Бельгия) – Майнц (Германия) – 6:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Станчу, 9; 1:1 – де Бласис, 15; 2:1 – Станчу, 41; 3:1 – Тилеманс, 62; 4:1 – Теодорчик, 89; 5:1 – Бруно, 90; 6:1 – Теодорчик, 90 (с пенальти).

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