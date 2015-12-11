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    Зенев: «Габала» старалась, но не получилось»

    Нападающий «Габалы« Сергей Зенев считает, что неудачная игра в матче с «Краснодаром» связана с низкой реализацией моментов.

    «Мы верили в себя, старались, но не получилось. Реализации не было, а когда не забиваешь, то выиграть, естественно, невозможно. Пока не можем найти выход из этого положения. Наверное, надо менять нападающих.

    В то же время нельзя сказать, что виноваты во всем только форварды. И в атаке, и в обороне играет вся команда. Если пропустили, виноват не только вратарь, а если не забили, то ведь могут и игроки другого амплуа отличиться. Все ошибаются, это футбол», – считает Зенев.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Габала» – «Краснодар» закончился со счетом 0:3.

    Источник: УЕФА

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    11.12.2015 10:22
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