Григорчук: «У нас есть хороший шанс обыграть «Краснодар»

Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук перед матчем шестого тура группового турнира Лиги Европы против «Краснодара», который состоится 10 декабря, заявил, что его команда настроена только на максимальный результат.

«Наш подход не изменился. Выйдут те, кто лучше всего готов. У нас есть огромное желание выиграть матч и хорошая подготовка к игре. Если мы сможем показать свою игру, есть шанс выиграть. Конечно, если не будут ошибки арбитров, как в первом матче. Мы были недовольны результатом в некоторых матчах, в которых проиграли. Были матчи, где мы желали победить. Но в футболе результат бывает на табло и мы принимаем его, как итоговое», – сказал Григорчук.