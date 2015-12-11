Григорчук: «Габала» набралась бесценного опыта»

Главный тренер «Габалы« Роман Григорчук считает, что его команда достойно выступила на групповом этапе Лиги Европы.

«Вот и завершилось наше еврокубковое приключение. Рады, что играли в группе и неплохо в ней смотрелись. Считаю, что нам нечего стыдиться. Продолжим свой путь с высоко поднятой головой. Мы набрались бесценного опыта, но работы у нас еще много.

Сегодня мы пропустили простые мячи, хотя до этого сами могли открыть счет. Сожалеем, что все так получилось. В пропущенных голах вратаря не виню. Сейчас команда не должна падать духом. Надо, наоборот, разозлиться, собраться и продолжить бороться», – заявил Григорчук.

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Габала» – «Краснодар» закончился со счетом 0:3.