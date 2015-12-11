Перейра: «Уезжаю в отпуск в прекрасно настроении»

Полузащитник «Краснодара« Маурисио Перейра рассчитывает продолжить победное шествие своей команды в весенней части Лиги Европы.

«Я доволен. Во-первых, победой, во-вторых, первым местом в группе, а в-третьих, тем, что забил. Уезжаю в отпуск в прекрасно настроении.

Все матчи дались нам тяжело. Мы вошли в хороший ритм, и он помог нам добиться итогового успеха. Надеюсь, сумеем продолжить в том же духе», – признался Перейра.

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Габала» – «Краснодар» закончился со счетом 0:3. Российский клуб вышел в плей-офф с первого места группы С, опередив «Боруссию» Дортмунд на три очка.