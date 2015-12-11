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    Перейра: «Уезжаю в отпуск в прекрасно настроении»

    Полузащитник «Краснодара« Маурисио Перейра рассчитывает продолжить победное шествие своей команды в весенней части Лиги Европы.

    «Я доволен. Во-первых, победой, во-вторых, первым местом в группе, а в-третьих, тем, что забил. Уезжаю в отпуск в прекрасно настроении.

    Все матчи дались нам тяжело. Мы вошли в хороший ритм, и он помог нам добиться итогового успеха. Надеюсь, сумеем продолжить в том же духе», – признался Перейра.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Габала» – «Краснодар» закончился со счетом 0:3. Российский клуб вышел в плей-офф с первого места группы С, опередив «Боруссию» Дортмунд на три очка.

    Источник: УЕФА

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    11.12.2015 09:29
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