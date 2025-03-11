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Азербайджан. Премьер-лига
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Шамахы
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€ 500 тыс
Шамахы - новости команды
Шемахы
Азербайджан. Премьер-лига
Стадион:
Городской стадион Шемахы
Сайт:
http://shamakhifc.az/
Тренер:
Айхан Аббасов
Состав
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Тренер «Сабаха» Василий Березуцкий ответил на вопрос об антипатии к местным игрокам
2025.03.11 11:22
1
«Факел» купит Пуси
2025.02.19 13:34
7
«Сабах» впервые проиграл при Березуцком
2024.12.22 15:55
Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд
2021.07.29 20:50
24
Бурмистров, Юрганов, Воробьев и Прохин – в старте «Сочи» на ответный матч с «Кешлей»
2021.07.29 18:02
6
Федотов – о матче с «Кешлей»: «Относимся к выезду серьезно, помним про болельщиков»
2021.07.29 12:52
Ответный матч «Сочи» с «Кешлей» в Лиге конференций обслужат белорусские судьи
2021.07.24 11:58
3
Тренер «Кешли»: «Сочи» не позволил реализовать наш план на игру»
2021.07.23 00:59
8
Федотов – о травме Юсупова: «Подвернул голеностоп из-за сырого поля»
2021.07.22 22:58
Федотов: «Голкипер «Кешли» проявлял футбольный героизм»
2021.07.22 21:57
Лига конференций. «Сочи» разгромил «Кешлю» в дебютном еврокубковом матче
2021.07.22 20:55
42
Новичок «Сочи» Родригао забил дебютный гол команды в еврокубках
2021.07.22 19:15
7
Нобоа, Прохин и Родригао – в старте «Сочи» на дебютный матч в еврокубках с «Кешлей»
2021.07.22 17:57
5
«Сочи» и «Кешля» сыграют без зрителей в квалификации Лиги конференций
2021.07.22 14:05
3
«Сочи» дебютирует в еврокубах без Жоаозиньо
2021.07.22 09:39
2
Видео
«Сочи» в преддверии матча с «Кешлей» презентовал форму на сезон
2021.07.21 12:43
4
«Партизан» или ДАК – возможные соперники «Сочи» по третьему отборочному раунду Лиги конференций
2021.07.19 15:39
2
«Сочи» встретится с азербайджанской «Кешлей» во 2-м отборочном раунде Лиги конференций
2021.06.16 15:27
3
«Интер» из Баку отстранен от еврокубков на один из трех ближайших сезонов
2016.03.30 22:54
Бонуччи не поможет «Ювентусу» в финале Кубка Италии
2016.03.03 22:12
5
«Днепру» грозит исключение из еврокубков
2015.12.16 20:19
Видео
Тренер «Карабаха» приказал игроку промахнуться с пенальти
2015.10.06 20:11
7
Азербайджан. Соперник «Краснодара» уступил «Интеру»
2015.09.12 20:28
Лига Европы. Бакинский «Интер» сыграл вничью с «Атлетиком»
2015.08.06 21:45
Схакен перешел из бакинского «Интера» в «Ден Хааг»
2015.07.18 08:35
3
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
6
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
2
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
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