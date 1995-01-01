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    Тренер «Кешли»: «Сочи» не позволил реализовать наш план на игру»

    Главный тренер «Кешли» Санан Гурбанов прокомментировал поражение своей команды от «Сочи» в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций.

    • Сочинцы разгромили соперника со счетом 3:0.
    • Ответная встреча между командами запланирована на 29 июля.

    «Соперник был очень серьeзный. Не зря «Сочи» занял в национальном чемпионате пятое место. У соперника хороший состав.

    У нас был план на игру, но «Сочи» не позволял нам его реализовать. Да, наши ребята немного волновались. Мы много теряли мячи на ровном месте. Этого делать было нельзя.

    Но есть надежда. Наши ребята очень старались играть. Мы нашим игрокам верим. Есть вторая игра в Баку, надеемся, что мы сыграем лучше», – сказал Гурбанов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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