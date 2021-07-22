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    Федотов: «Голкипер «Кешли» проявлял футбольный героизм»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги первого матча второго раунда квалификации Лиги конференций против «Кешли».

    • Сочинцы разгромили соперника со счетом 3:0.
    • Ответная встреча между командами запланирована на 29 июля.

    «Начало матча было боевое. Соперник не хотел ни в чем уступать. Как обычно бывает, первые десять минут носили хаотичный характер, но мы забили со стандарта, было много эпизодов.

    Немного суетились в завершающей фазе атаки, не хватило хладнокровия.

    Голкипер противника творил чудеса, он проявлял футбольный героизм, я бы сказал», – заявил Федотов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2021 21:57
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