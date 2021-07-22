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Федотов: «Голкипер «Кешли» проявлял футбольный героизм»

22 июля 2021, 21:57

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги первого матча второго раунда квалификации Лиги конференций против «Кешли».

  • Сочинцы разгромили соперника со счетом 3:0.
  • Ответная встреча между командами запланирована на 29 июля.

«Начало матча было боевое. Соперник не хотел ни в чем уступать. Как обычно бывает, первые десять минут носили хаотичный характер, но мы забили со стандарта, было много эпизодов.

Немного суетились в завершающей фазе атаки, не хватило хладнокровия.

Голкипер противника творил чудеса, он проявлял футбольный героизм, я бы сказал», – заявил Федотов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига конференций Сочи Шамахы Федотов Владимир
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