Федотов: «Голкипер «Кешли» проявлял футбольный героизм»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги первого матча второго раунда квалификации Лиги конференций против «Кешли».

Сочинцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Ответная встреча между командами запланирована на 29 июля.

«Начало матча было боевое. Соперник не хотел ни в чем уступать. Как обычно бывает, первые десять минут носили хаотичный характер, но мы забили со стандарта, было много эпизодов.

Немного суетились в завершающей фазе атаки, не хватило хладнокровия.

Голкипер противника творил чудеса, он проявлял футбольный героизм, я бы сказал», – заявил Федотов.