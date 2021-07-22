Лига конференций. «Сочи» разгромил «Кешлю» в дебютном еврокубковом матче

Ну ожидаемо если честно. За победу приятно, символически на Сочи кинул в экспресс
В матче второго раунда квалификации Лиги конференций «Сочи» крупно обыграл «Кешлю» со счетом 3:0.
Для российской команды эта игра стала дебютной в еврокубковых турнирах.
Победу сочинцам принесли голы Родригао, Кристиана Нобоа и Максима Барсова.
Ответная встреча между командами запланирована на 29 июля.
Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Первые матчи
Сочи (Россия) – Кешля (Азербайджан) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Родригао, 10; 2:0 – Нобоа (с пенальти), 66; 3:0 – Барсов, 81.
«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Прохин, Родригао, Барац, Заика (Попов, 71), Цаллагов, Нобоа (Ангбан, 84), Юсупов (Терехов, 29), Бурмистров, Дуганджич (Барсов, 72).