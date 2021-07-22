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    Лига конференций. «Сочи» разгромил «Кешлю» в дебютном еврокубковом матче

    В матче второго раунда квалификации Лиги конференций «Сочи» крупно обыграл «Кешлю» со счетом 3:0.

    Для российской команды эта игра стала дебютной в еврокубковых турнирах.

    Победу сочинцам принесли голы Родригао, Кристиана Нобоа и Максима Барсова.

    Ответная встреча между командами запланирована на 29 июля.

    Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Первые матчи

    Сочи (Россия) – Кешля (Азербайджан) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Родригао, 10; 2:0 – Нобоа (с пенальти), 66; 3:0 – Барсов, 81.

    «Сочи»: Заболотный, Маргасов, Прохин, Родригао, Барац, Заика (Попов, 71), Цаллагов, Нобоа (Ангбан, 84), Юсупов (Терехов, 29), Бурмистров, Дуганджич (Барсов, 72).

    Календарь Лиги конференций

    Результаты Лиги конференций

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    22.07.2021 20:55
    Комментарии42
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      Рейтинг: +1212

      Dr.Metal 1 час назад

      Ну ожидаемо если честно. За победу приятно, символически на Сочи кинул в экспресс

      0
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      Рейтинг: +10

      igorkukwgp 2 часа назад

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      Рейтинг: +1212

      Dr.Metal 2 часа назад

      Кто такой Родриго?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1837

      Spirit_78 3 часа назад

      За квалификацию ЛК вообще очки дают? Так же +1 за каждую победу в рейтинг УЕФА, как и в ЛЕ и ЛЧ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +3229

      _Marqella_ > Spirit_78 2 часа назад

      да

      2
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      Рейтинг: +429

      Горкин Блеванов 3 часа назад

      технически выглядели поискуснее

      1
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      Рейтинг: +11737

      paracetamol 3 часа назад

      Сочи далеко пойдет, игра постоянно улучшается.

      3
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      Рейтинг: +7153

      Cleaner > paracetamol 3 часа назад

      Играли с ШЕСТОЙ командой Азербайджана. Игру смотрел. Играли плохонько. Пока второй не забили, за результат боязно было...

      2
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      Рейтинг: +11737

      paracetamol > Cleaner 3 часа назад

      Я тоже смотрел, да, много моментов не реализовали, но и азерам ничего сделать не дали. Счет не по игре!

      1
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      ...
      Рейтинг: +7153

      Cleaner > paracetamol 3 часа назад

      Забили столько, сколько позволил соперник. Вы на 100% уверены в победе Сочи в ответной игре?

      0
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      ...
      Рейтинг: +429

      Горкин Блеванов > Cleaner 3 часа назад

      я ,уверен, соперник так себе, забили сколько нужно было, вратарь правда у них класс, если быне он было бы 6:0, ему бы клуб сменить

      1
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      Рейтинг: +5834

      Томик > Cleaner 23 минуты назад

      А по обзору как-будто в одни ворота.

      0
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      Рейтинг: +2298

      shurik45 3 часа назад

      Молодца!

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      Рейтинг: +4838

      sochi-2013 4 часа назад

      С почином!

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      Рейтинг: +11737

      paracetamol 4 часа назад

      Ожидаемо, чего бы Туле с азерами так не играть, наверно тренер г-но!

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      Рейтинг: +7153

      Cleaner > paracetamol 3 часа назад

      А как Сочи играло? Бей беги. Да, бегали лучше, чем Кешля, но как иначе то? Это же ШЕСТАЯ команда Азербайджана!!!

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      Рейтинг: +842

      R_a_i_n 4 часа назад

      Начало положено. Остальным поддержать.

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