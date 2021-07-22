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  • Лига конференций. «Сочи» разгромил «Кешлю» в дебютном еврокубковом матче

Лига конференций. «Сочи» разгромил «Кешлю» в дебютном еврокубковом матче

22 июля 2021, 20:55
42

В матче второго раунда квалификации Лиги конференций «Сочи» крупно обыграл «Кешлю» со счетом 3:0.

Для российской команды эта игра стала дебютной в еврокубковых турнирах.

Победу сочинцам принесли голы Родригао, Кристиана Нобоа и Максима Барсова.

Ответная встреча между командами запланирована на 29 июля.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Первые матчи

Сочи (Россия) – Кешля (Азербайджан) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Родригао, 10; 2:0 – Нобоа (с пенальти), 66; 3:0 – Барсов, 81.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Прохин, Родригао, Барац, Заика (Попов, 71), Цаллагов, Нобоа (Ангбан, 84), Юсупов (Терехов, 29), Бурмистров, Дуганджич (Барсов, 72).

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Сочи Шамахы
Комментарии (42)
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knikos
1626976801
Молодцы , конечно , но такие команды надо выносить 5:0 , чтобы решать всё сразу ! Эти Херанджич с Жоповым задолбали . Зе уже бы трёшку положил бы . Ну ладно , второй матч надо не расслабляться . Но с более сильными командами такая возня не прокатит . Удачи , Сочи !
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JTherry
1626976846
результат на табло, но игра - будто матч "лучшей лиги мира" смотрел... и без зрителей вообще унылое зрелище...(
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knikos
1626977493
Честно говоря , анализировать нечего , слишком разные уровни команд. Тем более , выносить таких надо в первом же матче . Нужен Сочи центральный нап , ох , как нужен , острый. Барсов , конечно , молодец , хорошо положил и линию оффсайда внимательно выдержал. Воробью надо было побольше времени дать . Попова вообще зачем купили ? Непонятно . Удачи !!!
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portero
1626977497
Сочи с победой в игре, но на следующую не расслабляться...
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житель СПб
1626978072
Молодцы, Сочи! Начало хорошее.
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_Marqella_
1626978258
Сочи с победой !!!
Ответить
Persona_non_Grata
1626979232
Ура ! Первые очки в копилку )
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zigbert
1626979530
С уверенной победой Сочи!
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BarStep
1626979565
Тоже мне, скажут футболеры Динамо, - это вам не Нефтчи))
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paracetamol
1626981792
Сочи далеко пойдет, игра постоянно улучшается.
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