Лига конференций. «Сочи» разгромил «Кешлю» в дебютном еврокубковом матче

В матче второго раунда квалификации Лиги конференций «Сочи» крупно обыграл «Кешлю» со счетом 3:0.

Для российской команды эта игра стала дебютной в еврокубковых турнирах.

Победу сочинцам принесли голы Родригао, Кристиана Нобоа и Максима Барсова.

Ответная встреча между командами запланирована на 29 июля.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Первые матчи

Сочи (Россия) – Кешля (Азербайджан) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Родригао, 10; 2:0 – Нобоа (с пенальти), 66; 3:0 – Барсов, 81.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Прохин, Родригао, Барац, Заика (Попов, 71), Цаллагов, Нобоа (Ангбан, 84), Юсупов (Терехов, 29), Бурмистров, Дуганджич (Барсов, 72).

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