Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Санан Гурбанов

    Тренер
    Имя Санан
    Фамилия Гурбанов
    Команда Кешля
    Гражданство Азербайджан
    Дата рождения 4 августа 1980
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кешля 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.07.2021 Сочи 3 : 0 Кешля
    29.07.2021 Кешля 2 : 4 Сочи
    • Читайте нас: 
    11