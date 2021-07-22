«Сочи» дебютирует в еврокубах без Жоаозиньо

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо пропустит матч второго раунда квалификации Лиги конференций против «Кешли».

Натурализованный бразилец не поможет своей команде из-за мышечного спазма.

«Жоаозиньо не сможет принять участие в первом матче. Он активно тренируется, занимается в общей группе, но большой объeм тренировочной деятельности вызвал у него мышечный спазм.

Жоаозиньо отдохнул немного, сейчас он снова включился в процесс, и думаю, что скоро мы увидим его на поле», – сказал главный тренер сочинцев Владимир Федотов.