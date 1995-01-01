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    «Сочи» дебютирует в еврокубах без Жоаозиньо

    Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо пропустит матч второго раунда квалификации Лиги конференций против «Кешли».

    Натурализованный бразилец не поможет своей команде из-за мышечного спазма.

    «Жоаозиньо не сможет принять участие в первом матче. Он активно тренируется, занимается в общей группе, но большой объeм тренировочной деятельности вызвал у него мышечный спазм.

    Жоаозиньо отдохнул немного, сейчас он снова включился в процесс, и думаю, что скоро мы увидим его на поле», – сказал главный тренер сочинцев Владимир Федотов.

    • Матч против «Кешли» станет дебютным для «Сочи» в еврокубках.
    • Игра состоится сегодня в 19:00 мск.

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    Источник: Ютуб-канал «Сочи»

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    Сегодня, 09:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7127

      Cleaner 2 часа назад

      Против Кешли можно выходить и вторым составом. И обязательно побеждать. Иначе зачем Сочам Еврокубок?

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