«Сочи» дебютирует в еврокубах без Жоаозиньо

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо пропустит матч второго раунда квалификации Лиги конференций против «Кешли».
Натурализованный бразилец не поможет своей команде из-за мышечного спазма.
«Жоаозиньо не сможет принять участие в первом матче. Он активно тренируется, занимается в общей группе, но большой объeм тренировочной деятельности вызвал у него мышечный спазм.
Жоаозиньо отдохнул немного, сейчас он снова включился в процесс, и думаю, что скоро мы увидим его на поле», – сказал главный тренер сочинцев Владимир Федотов.
- Матч против «Кешли» станет дебютным для «Сочи» в еврокубках.
- Игра состоится сегодня в 19:00 мск.
Источник: Ютуб-канал «Сочи»