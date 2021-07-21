«Сочи» в преддверии матча с «Кешлей» презентовал форму на сезон

«Сочи» показал форму на сезон-2021/22. Домашний комплект – голубого цвета. Основной цвет гостевой формы – белый.

«Новый изготовитель. Но прежний дух. Свежий дизайн. Но все те же парни.

Обновлeнная. Долгожданная. Игровая форма на сезон-2021/22. Мы начинаем!» – написали сочинцы.

Завтра, 22 июля, «Сочи» дебютирует в еврокубках домашним матчем против «Кешли».

В РПЛ «Сочи» стартует на следующей неделе.

Этим летом «Сочи» исполнилось 3 года.

Новый изготовитель. Но прежний дух. Свежий дизайн. Но все те же парни.Обновлeнная. Долгожданная. Игровая форма на сезон-2021/22. Мы начинаем! pic.twitter.com/2paBU4LV6j — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 21, 2021

Широкий, необъятный и безмерно разнообразный. Мы — часть одной большой сочинской жизни.Мы — в одних цветах с вами pic.twitter.com/AEpksIsoGb — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 21, 2021

Трансляция игры «Сочи» – «Кешля» будет доступна только в интернете. Стоимость – от 79 рублей