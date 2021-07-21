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    «Сочи» в преддверии матча с «Кешлей» презентовал форму на сезон

    «Сочи» показал форму на сезон-2021/22. Домашний комплект – голубого цвета. Основной цвет гостевой формы – белый.

    «Новый изготовитель. Но прежний дух. Свежий дизайн. Но все те же парни.

    Обновлeнная. Долгожданная. Игровая форма на сезон-2021/22. Мы начинаем!» – написали сочинцы.

    • Завтра, 22 июля, «Сочи» дебютирует в еврокубках домашним матчем против «Кешли».
    • В РПЛ «Сочи» стартует на следующей неделе.
    • Этим летом «Сочи» исполнилось 3 года.

    Трансляция игры «Сочи» – «Кешля» будет доступна только в интернете. Стоимость – от 79 рублей

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Сочи»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2886

      absent32 4 часа назад

      Пума рулит)))))))))))))))

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