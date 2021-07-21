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  • «Сочи» в преддверии матча с «Кешлей» презентовал форму на сезон

«Сочи» в преддверии матча с «Кешлей» презентовал форму на сезон

21 июля 2021, 12:43
4

«Сочи» показал форму на сезон-2021/22. Домашний комплект – голубого цвета. Основной цвет гостевой формы – белый.

«Новый изготовитель. Но прежний дух. Свежий дизайн. Но все те же парни.

Обновлeнная. Долгожданная. Игровая форма на сезон-2021/22. Мы начинаем!» – написали сочинцы.

  • Завтра, 22 июля, «Сочи» дебютирует в еврокубках домашним матчем против «Кешли».
  • В РПЛ «Сочи» стартует на следующей неделе.
  • Этим летом «Сочи» исполнилось 3 года.
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Трансляция игры «Сочи» – «Кешля» будет доступна только в интернете. Стоимость – от 79 рублей

Источник: твиттер «Сочи»
Россия. Премьер-лига Лига конференций Сочи Шамахы
Комментарии (4)
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absent32
1626860937
Пума рулит)))))))))))))))
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knikos
1626885834
Классный ролик ! Просто обалденный !
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paracetamol
1626981448
А чё они в черной играли?
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