«Сочи» в преддверии матча с «Кешлей» презентовал форму на сезон

«Сочи» показал форму на сезон-2021/22. Домашний комплект – голубого цвета. Основной цвет гостевой формы – белый.
«Новый изготовитель. Но прежний дух. Свежий дизайн. Но все те же парни.
Обновлeнная. Долгожданная. Игровая форма на сезон-2021/22. Мы начинаем!» – написали сочинцы.
- Завтра, 22 июля, «Сочи» дебютирует в еврокубках домашним матчем против «Кешли».
- В РПЛ «Сочи» стартует на следующей неделе.
- Этим летом «Сочи» исполнилось 3 года.
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Трансляция игры «Сочи» – «Кешля» будет доступна только в интернете. Стоимость – от 79 рублей
Источник: твиттер «Сочи»