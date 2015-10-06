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    Тренер «Карабаха» приказал игроку промахнуться с пенальти

    Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов сказал одному из своих подопечных, чтобы тот специально не забил пенальти.

    В матче чемпионата Азербайджана между «Интером» и «Карабахом» нападающий гостей упал в штрафной площади на последних минутах встречи после столкновения с вратарем. Судья голкипера удалил и назначил пенальти. Все замены при этом были уже использованы, и в ворота пришлось стать одному из полевых игроков «Интера». На тот момент счет был 1:0 в пользу «Карабаха», и пенальти мог стать точкой в матче.

    Однако Гурбан Гурбанов посчитал, что одиннадцатиметровый был назначен несправедливо, и сказал футболисту своей команды, чтобы тот не забивал.

    Источник: iSport.ua

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    06.10.2015 20:11
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    Комментарии (9)
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    inzek
    1444152388
    благородно
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    андрей андреев
    1444152933
    мда...так бы цска с ростовом
    Ответить
    Freyk
    1444153992
    Если бы Кержакову сказали промахнуться с пенальти, он бы забил...)
    Ответить
    roman230582
    1444158606
    Какие страсти оказывается кипят в казахском футболе
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    FRZZ
    1444197760
    Молодец, мужик.
    Ответить
    Добрый Бобер
    1444199293
    Гурбанова в ЦСКА!
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    алекс88
    1444208677
    А при счете 0:0, или при проигрыше вряд ли такое сказал бы
    Ответить
    ologreds
    1694997038
    numo444576
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