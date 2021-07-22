Федотов – о травме Юсупова: «Подвернул голеностоп из-за сырого поля»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал травму полузащитника Артура Юсупова.
- Хавбек был заменен в первом тайме матча против «Кешли».
- Сочинцы победили со счетом 3:0 в игре второго раунда квалификации Лиги конференций.
«Подвернул голеностоп, поле было сырое, грунт не держал. Неудачно приземлился, подвернул ногу.
Степень повреждения узнаем после обследования. Это важный кадр для нас», – сказал Федотов.
Федотов: «Голкипер «Кешли» проявлял футбольный героизм»
Источник: «Спорт-Экспресс»