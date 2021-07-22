Федотов – о травме Юсупова: «Подвернул голеностоп из-за сырого поля»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал травму полузащитника Артура Юсупова.

Хавбек был заменен в первом тайме матча против «Кешли».

Сочинцы победили со счетом 3:0 в игре второго раунда квалификации Лиги конференций.

«Подвернул голеностоп, поле было сырое, грунт не держал. Неудачно приземлился, подвернул ногу.

Степень повреждения узнаем после обследования. Это важный кадр для нас», – сказал Федотов.

Федотов: «Голкипер «Кешли» проявлял футбольный героизм»