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    Федотов – о матче с «Кешлей»: «Относимся к выезду серьезно, помним про болельщиков»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги конференций против азербайджанской «Кешли».

    – Ответный матч с «Кешлей» после 3:0 дома – формальность?

    – Конечно, нет. Относимся к выезду серьезно, помним про своих болельщиков, родных, близких. Как выходить на поле без самоотдачи? Чего-то такого, возможно, не хватило в Нижнем, после исторического дебюта в еврокубках чуть просели по эмоциям. Но против «Кешли» сыграем на максимуме, это не обсуждается. Побережем только тех, кому противопоказана синтетика, травмы ни к чему. Но и эти игроки в Азербайджане обязательно помогут, если вдруг понадобится их поддержка.

    • Матч «Кешля» – «Сочи» пройдет 29 июля в Баку.
    • Начало – в 19:00 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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