Федотов – о матче с «Кешлей»: «Относимся к выезду серьезно, помним про болельщиков»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги конференций против азербайджанской «Кешли».

– Ответный матч с «Кешлей» после 3:0 дома – формальность?

– Конечно, нет. Относимся к выезду серьезно, помним про своих болельщиков, родных, близких. Как выходить на поле без самоотдачи? Чего-то такого, возможно, не хватило в Нижнем, после исторического дебюта в еврокубках чуть просели по эмоциям. Но против «Кешли» сыграем на максимуме, это не обсуждается. Побережем только тех, кому противопоказана синтетика, травмы ни к чему. Но и эти игроки в Азербайджане обязательно помогут, если вдруг понадобится их поддержка.