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    «Партизан» или ДАК – возможные соперники «Сочи» по третьему отборочному раунду Лиги конференций

    Стало известен возможный соперник «Сочи» по третьему квалификационному раунду Лиги конференций.

    В случае победы над азербайджанской «Кешлей» во втором отборочном раунде Лиги конференций «Сочи» встретится с победителем пары «Партизан»ДАК.

    • Первый матч с «Кешлей» пройдет 22 июля в Сочи. Ответный матч – 29 июля в Баку.
    • «Сочи» впервые сыграет в еврокубках.
    • Первый матч третьего отборочного раунда Лиги конференций состоится 5 августа. Ответная игра – 12 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2021 15:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8225

      житель СПб 19 июля, 17:18

      Сочи вполне по силам решить эти задачи. Удачи!

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