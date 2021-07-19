«Партизан» или ДАК – возможные соперники «Сочи» по третьему отборочному раунду Лиги конференций

Стало известен возможный соперник «Сочи» по третьему квалификационному раунду Лиги конференций.

В случае победы над азербайджанской «Кешлей» во втором отборочном раунде Лиги конференций «Сочи» встретится с победителем пары «Партизан» – ДАК.