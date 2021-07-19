«Партизан» или ДАК – возможные соперники «Сочи» по третьему отборочному раунду Лиги конференций

Сочи вполне по силам решить эти задачи. Удачи!
Стало известен возможный соперник «Сочи» по третьему квалификационному раунду Лиги конференций.
В случае победы над азербайджанской «Кешлей» во втором отборочном раунде Лиги конференций «Сочи» встретится с победителем пары «Партизан» – ДАК.
- Первый матч с «Кешлей» пройдет 22 июля в Сочи. Ответный матч – 29 июля в Баку.
- «Сочи» впервые сыграет в еврокубках.
- Первый матч третьего отборочного раунда Лиги конференций состоится 5 августа. Ответная игра – 12 августа.