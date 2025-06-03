Тренер «Турана» Бердыев уехал в Россию и не отвечает на звонки из азербайджанского клуба

Будущее Курбана Бердыева на посту главного тренера «Турана» находится под вопросом.

После завершения сезона в Азербайджане 72-летний специалист улетел в отпуск в Россию.

1 или 2 июня он должен был участвовать в заседании с участием руководства клуба для утверждения планов и формирования состава на новый сезон.

Бердыев не вернулся в Азербайджан в оговоренные сроки и уже несколько дней не отвечает на звонки.