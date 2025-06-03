Тренер «Турана» Бердыев уехал в Россию и не отвечает на звонки из азербайджанского клуба

Будущее Курбана Бердыева на посту главного тренера «Турана» находится под вопросом.
После завершения сезона в Азербайджане 72-летний специалист улетел в отпуск в Россию.
1 или 2 июня он должен был участвовать в заседании с участием руководства клуба для утверждения планов и формирования состава на новый сезон.
Бердыев не вернулся в Азербайджан в оговоренные сроки и уже несколько дней не отвечает на звонки.
- «Туран Товуз» финишировал на 4-м месте в Премьер-лиге.
- Команда не квалифицировалась в еврокубки по итогам сезона-2024/25.
- Бердыев работает в клубе с лета 2024 года.
Источник: Sport24.az