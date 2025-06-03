Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Турана» Бердыев уехал в Россию и не отвечает на звонки из азербайджанского клуба

Тренер «Турана» Бердыев уехал в Россию и не отвечает на звонки из азербайджанского клуба

Вчера, 21:54
2

Будущее Курбана Бердыева на посту главного тренера «Турана» находится под вопросом.

После завершения сезона в Азербайджане 72-летний специалист улетел в отпуск в Россию.

1 или 2 июня он должен был участвовать в заседании с участием руководства клуба для утверждения планов и формирования состава на новый сезон.

Бердыев не вернулся в Азербайджан в оговоренные сроки и уже несколько дней не отвечает на звонки.

  • «Туран Товуз» финишировал на 4-м месте в Премьер-лиге.
  • Команда не квалифицировалась в еврокубки по итогам сезона-2024/25.
  • Бердыев работает в клубе с лета 2024 года.

Еще по теме:
Четыре тренера готовы возглавить «Ахмат» 12
Назван идеальный кандидат на пост главного тренера «Спартака» 4
Бердыев прокомментировал присвоение своего имени сектору стадиона «Рубина» 2
Источник: Sport24.az
Азербайджан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Туран Товуз Бердыев Курбан
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1748977524
Это Бердыев!
Ответить
vladik12
1748983135
Обычный запой, ничего серьезного.
Ответить
Главные новости
Четыре клуба исключены из РПЛ, предложение Смолову из-за границы, «ПСЖ» может избавиться от Сафонова и другие новости
01:25
Губерниев назвал лучшего тренера в сезоне РПЛ: «Толковый мужик»
01:11
В Италии сообщили детали контракта Модрича с «Миланом»
00:57
Еще один игрок покинул расположение сборной России
00:30
«Ростов» рассматривает двух центральных защитников
00:23
1
Новый рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES
Вчера, 23:58
4
«Реал» согласовал трансфер Каррераса
Вчера, 23:35
Мостовой настаивает на уходе Карпина из сборной России: «Так во всех странах делается»
Вчера, 23:23
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
Вчера, 23:11
ВидеоДешам попросил игроков сборной Франции поаплодировать победе «ПСЖ» в ЛЧ: реакция Тюрама, проигравшего с «Интером» финал со счетом 0:5
Вчера, 22:55
Все новости
Все новости
Тренер «Турана» Бердыев уехал в Россию и не отвечает на звонки из азербайджанского клуба
Вчера, 21:54
2
«Сабах» Березуцкого уступил «Турану» Бердыева и продлил безвыигрышную серию в чемпионате Азербайджана
12 апреля
В «Сабахе» отреагировали на новость о возможном увольнении Березуцкого
10 апреля
В Азербайджане назвали условие для увольнения Березуцкого из «Сабаха»
9 апреля
3
ВидеоБерезуцкий провел 15-секундную пресс-конференцию в Азербайджане
4 апреля
3
Товарищеский матч. Азербайджан под руководством победителя Евро уступил дома Гаити (0:3)
22 марта
3
Тренер «Сабаха» Василий Березуцкий ответил на вопрос об антипатии к местным игрокам
11 марта
1
Игравшего у Карпина футболиста арестовали по подозрению в обмане пенсионера на 14 миллионов рублей
5 марта
12
«Сабах» Березуцкого сыграл вничью с лидером и 11-кратным чемпионом Азербайджана
23 февраля
Команда Василия Березуцкого обыграла команду Бердыева в чемпионате Азербайджана
9 февраля
В «Туране» отреагировали на новость о Бердыеве и отстраненном футболисте
7 февраля
1
Бердыев наказал футболиста за приставание к девушке
7 февраля
3
«Сабах» впервые проиграл при Березуцком
2024.12.22 15:55
«Сабах» Березуцкого победил на выезде лидера чемпионата Азербайджана
2024.12.14 17:31
5
«Сабах» Березуцкого сыграл вничью с чемпионом Азербайджана (1:1)
2024.12.07 21:04
Президент «Сабаха» оценил стартовый период работы Березуцкого
2024.12.04 19:35
«Сабах» Березуцкого прошел команду Бердыева в Кубке Азербайджана
2024.12.03 20:03
2
Березуцкий начал в «Сабахе» с победы
2024.11.29 20:17
Президент «Сабаха» обсуждал с Мусаевым кандидатуру Березуцкого
2024.11.26 15:50
Семин оценил назначение Березуцкого в азербайджанский «Сабах»
2024.11.26 01:25
В «Сабахе» объяснили назначение Березуцкого на пост главного тренера
2024.11.25 23:23
1
Реакция Газзаева на старт тренерской карьеры Василия Березуцкого
2024.11.25 19:20
ФотоВасилий Березуцкий впервые назначен главным тренером
2024.11.25 16:21
4
Василий Березуцкий близок к началу самостоятельной тренерской карьеры – известен клуб
2024.11.25 15:11
Бердыев покинул «Туран» из-за конфликтов с руководством
2024.11.24 22:36
5
В Азербайджане задумались об увольнении тренера сборной, выигрывавшего Евро
2024.11.21 00:48
7
Клуб Бердыева нацелился на российского вратаря из Первой лиги
2024.06.25 08:40
1
Клуб Бердыева подпишет вратаря, на которого претендовал «Спартак»
2024.06.23 22:40
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 