В азербайджанском клубе прояснили будущее Бердыева

«Туран Товуз» опроверг инормацию о том, что главный тренер команды Курбан Бердыев покинул Азербайджан.
«В последнее время распространяются недостоверные и безосновательные новости о нашем клубе. Несмотря на завершение сезона, наш главный тренер Курбан Бердыев не покинул страну и регулярно обменивается идеями с руководством клуба для реализации планов подготовки к следующему сезону и формирования более сильного состава.
Хотим отметить, что контракт с главным тренером продолжает действовать, а руководство клуба полностью поддерживает Курбана Бердыева в стремлении создать более амбициозную команду.
Призываем наших болельщиков и футбольную общественность не доверять непроверенной, лживой информации, наносящей ущерб имиджу клуба. Сообщаем, что вся информация, касающаяся сборов, трансферной политики, инфраструктуры и других проектов, будет официально представлена общественности исключительно клубом», – говорится в заявлении клуба на странице в соцсети.
- По данным Sport24.az, Бердыев вернулся в Россию и не отвечал на звонки руководства клуба.
- «Туран Товуз» в минувшем сезоне занял 4-е место в чемпионате Азербайджана с 55 очками после 36 матчей. Команда не попала в еврокубки.