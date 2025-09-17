Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Азербайджан не выступал за возвращение России в турниры УЕФА

Азербайджан не выступал за возвращение России в турниры УЕФА

Сегодня, 19:30
3

Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Мурад Ахундов отрицает участие в голосовании за возвращение России в турниры УЕФА.

«Распространенная в СМИ информация не соответствует действительности. Исполком УЕФА не обращался к нам с просьбой выразить мнение относительно возвращения России к европейским турнирам.

Отмечу также, что подобные решения принимаются на уровне исполкома УЕФА, а не стран – членов организации», – сказал Ахундов.

  • Сообщалось, что снятие бана с России поддержали 7 стран – Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан.
  • Отстранение длится с февраля 2022 года.

Источник: ТАСС
Азербайджан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Азербайджан Россия
