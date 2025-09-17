Азербайджан не выступал за возвращение России в турниры УЕФА

Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Мурад Ахундов отрицает участие в голосовании за возвращение России в турниры УЕФА.
«Распространенная в СМИ информация не соответствует действительности. Исполком УЕФА не обращался к нам с просьбой выразить мнение относительно возвращения России к европейским турнирам.
Отмечу также, что подобные решения принимаются на уровне исполкома УЕФА, а не стран – членов организации», – сказал Ахундов.
- Сообщалось, что снятие бана с России поддержали 7 стран – Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан.
- Отстранение длится с февраля 2022 года.
Источник: ТАСС