Азербайджан не выступал за возвращение России в турниры УЕФА

Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Мурад Ахундов отрицает участие в голосовании за возвращение России в турниры УЕФА.

«Распространенная в СМИ информация не соответствует действительности. Исполком УЕФА не обращался к нам с просьбой выразить мнение относительно возвращения России к европейским турнирам.

Отмечу также, что подобные решения принимаются на уровне исполкома УЕФА, а не стран – членов организации», – сказал Ахундов.