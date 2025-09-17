Список стран, выступивших за возвращение России

На заседании исполкома УЕФА в Тиране 11 сентября вновь говорилось о возможном изменении санкций в отношении российского футбола.

За смягчение текущих ограничений впервые выступили Швеция, Финляндия и Норвегия, которые допускают возвращение к выступлениям женских и молодежных команд. Такой шаг может быть сделан уже к концу года, если изменится политическая ситуация.

Этот вариант при согласии УЕФА готовы также обсуждать Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения, Чехия.

За полноценное возвращение России выступают:

Болгария,

Сербия,

Босния и Герцеговина,

Греция,

Венгрия,

Казахстан,

Азербайджан.

На заседании исполкома УЕФА в Албании также поднимался вопрос финансирования и выплат национальным чемпионатам и кубкам – в том числе Кубку России и РПЛ, находящимся под санкциями. Обсуждение признали преждевременным. Решение перенесли на Конгресс УЕФА, который состоится 12 февраля 2026 года в Брюсселе.