Список стран, выступивших за возвращение России

На заседании исполкома УЕФА в Тиране 11 сентября вновь говорилось о возможном изменении санкций в отношении российского футбола.
За смягчение текущих ограничений впервые выступили Швеция, Финляндия и Норвегия, которые допускают возвращение к выступлениям женских и молодежных команд. Такой шаг может быть сделан уже к концу года, если изменится политическая ситуация.
Этот вариант при согласии УЕФА готовы также обсуждать Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения, Чехия.
За полноценное возвращение России выступают:
Болгария,
Сербия,
Босния и Герцеговина,
Греция,
Венгрия,
Казахстан,
Азербайджан.
На заседании исполкома УЕФА в Албании также поднимался вопрос финансирования и выплат национальным чемпионатам и кубкам – в том числе Кубку России и РПЛ, находящимся под санкциями. Обсуждение признали преждевременным. Решение перенесли на Конгресс УЕФА, который состоится 12 февраля 2026 года в Брюсселе.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Российские клубы пропускают четвертый подряд сезон еврокубков. Сборная России была исключена из отбора на ЧМ-2022, пропустила Евро-2024 и не сыграет на ЧМ-2026. Также национальная команда пропустила два розыгрыша Лиги наций.