Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Список стран, выступивших за возвращение России

Сегодня, 12:39
1

На заседании исполкома УЕФА в Тиране 11 сентября вновь говорилось о возможном изменении санкций в отношении российского футбола.

За смягчение текущих ограничений впервые выступили Швеция, Финляндия и Норвегия, которые допускают возвращение к выступлениям женских и молодежных команд. Такой шаг может быть сделан уже к концу года, если изменится политическая ситуация.

Этот вариант при согласии УЕФА готовы также обсуждать Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения, Чехия.

За полноценное возвращение России выступают:

Болгария,

Сербия,

Босния и Герцеговина,

Греция,

Венгрия,

Казахстан,

Азербайджан.

На заседании исполкома УЕФА в Албании также поднимался вопрос финансирования и выплат национальным чемпионатам и кубкам – в том числе Кубку России и РПЛ, находящимся под санкциями. Обсуждение признали преждевременным. Решение перенесли на Конгресс УЕФА, который состоится 12 февраля 2026 года в Брюсселе.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Российские клубы пропускают четвертый подряд сезон еврокубков. Сборная России была исключена из отбора на ЧМ-2022, пропустила Евро-2024 и не сыграет на ЧМ-2026. Также национальная команда пропустила два розыгрыша Лиги наций.

Еще по теме:
Названы сроки, когда Россию могут допустить до международных турниров
Список стран, выступивших против возвращения России на международные турниры 6
Быстров призвал закончить с совмещением Карпина в «Динамо» и сборной России 2
Источник: Sport24
Россия
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1758104933
УАФ против чтоль? А, ну да, там же на 404 не УАФ рулит, а ОУН… Ну это пока..
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
Названы сроки, когда Россию могут допустить до международных турниров
13:30
Стало известно, сколько матчей «Барселоны» может пропустить Ямаль
13:10
Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Угальде
12:47
1
Список стран, выступивших за возвращение России
12:39
1
Англичане хотят убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
12:28
3
Стало известно, в какую сумму обошелся приезд Нани на матч в Россию
12:15
1
Список стран, выступивших против возвращения России на международные турниры
12:00
6
Стало известно, на какой срок Головин выбыл из-за травмы
11:30
1
Быстров призвал закончить с совмещением Карпина в «Динамо» и сборной России
11:21
2
Все новости
Все новости
Тренер «Марселя» возмутился назначению пенальти в пользу «Реала»
13:37
Быстров раскритиковал результаты «Динамо» с Карпиным
13:26
«Реал» вышел в лидеры по числу пенальти в свою пользу в Лиге чемпионов
13:21
Хомуха сказал, может ли ЦСКА повторить негативный опыт «Зенита» с покупкой латиноамериканцев
13:15
В «Сосьедаде» оценил вариант с арендой Захаряна в «Динамо»
12:56
Англичане хотят убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
12:28
3
Стало известно, в какую сумму обошелся приезд Нани на матч в Россию
12:15
1
Роша высказался о конфликте с Соболевым
12:06
Список стран, выступивших против возвращения России на международные турниры
12:00
6
Президент «Бешикташа» оценил трансфер Жедсона в «Спартак»
11:56
В «Локомотиве» прокомментировали несостоявшийся переход Баринова в ЦСКА
11:48
Стало известно, на какой срок Головин выбыл из-за травмы
11:30
1
Быстров призвал закончить с совмещением Карпина в «Динамо» и сборной России
11:21
2
Моуринью договорился с новым клубом
11:04
5
Роша сравнил тактику ЦСКА при Федотове, Николиче и Челестини
10:47
1
Пономарев объяснил, почему ЦСКА может проиграть «Балтике»
10:38
3
Мостовой – об игре «Зенита»: «Сейчас они отдыхают, но когда надо, соберутся»
10:29
3
«Краснодар» воспользовался домашним аэропортом впервые за 3,5 года
10:19
Моуринью может возглавить клуб-участник Лиги чемпионов
10:05
Тренер «Ювентуса» оценил 4:4 с дортмундской «Боруссией»
09:48
Определился первый четвертьфиналист Пути РПЛ Кубка России
09:30
Насри – о втором 11-метровом «Реала» в игре с «Марселем»: «Я не вижу здесь пенальти»
09:21
Роша объяснил уход из ЦСКА
09:05
2
Тренер «Карабаха» прокомментировал победу над «Бенфикой»
08:46
2
Максименко из «Спартака» стал самым ненадежным вратарем РПЛ после 8 туров
08:30
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 