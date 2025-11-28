Вингера «Динамо» Бабаева позвали в сборную Азербайджана

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) несколько раз обращалась к семье вингера «Динамо» Ульви Бабаева с приглашением для игрока выступать за национальную команду.

Отец футболиста был в Баку на переговорах с АФФА, которая вышла с очередным предложением. Позже сторона футболиста отказалась от этого варианта, несмотря на то, что Бабаев-старший хотел, чтобы его сын выступал за сборную Азербайджана.

Отец вингера также мечтает о том, чтобы Ульви играл за «Карабах». Сам футболист не заинтересован в выступлении за азербайджанские клубы и сборную.

Ранее Бабаев говорил, что не планирует играть за сборную Азербайджана и к нему по этому вопросу никто не обращался. Футболист видит себя только в национальной команде РФ.