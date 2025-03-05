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  • Игравшего у Карпина футболиста арестовали по подозрению в обмане пенсионера на 14 миллионов рублей

Игравшего у Карпина футболиста арестовали по подозрению в обмане пенсионера на 14 миллионов рублей

Вчера, 14:35
13

Футболист медийного Fight Nights Абдулла Абациев арестован по подозрению в мошенничестве.

«Его подозревают в разводке пенсионера на 14 миллионов рублей.

31-летний Абациев был задержан 24 января. Преступление, по которому задержали Абациева, произошло ещe 15 января. В тот день мошенники начали названивать 79-летнему Владимиру П. Представляясь сотрудниками Мосэнергосбыта, ФСБ и Росинформмониторинга, они убедили пенсионера отдать курьеру 14 миллионов рублей.

Предварительно, Абациев и был тем самым курьером.

Вечером 24 января он был задержан и признался в содеянном. На него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершeнное группой лиц в особо крупном размере»). 27 числа он был арестован Преображенским районным судом», – написал источник.

  • На счету Абациева матч за Азербайджан в 2014 году.
  • В сезоне-2015/16 Абдулла играл в армавирском «Торпедо» под руководством Валерия Карпина.
  • Уроженец Владикавказа завершил профессиональную карьеру в 2020 году.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Азербайджан. Премьер-лига Медиафутбол Абациев Абдулла Карпин Валерий
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Комментарии (13)
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Тинез Розоп
1741175167
Написали бы просто , что футболист медиалиги. Нет , надо же Валеру вставить…
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Pooodle
1741175798
Пожавшего руку Карпину в каком-нибудь 2015-м году после кагого-нибудь товарищеского матча футболиста арестовали и тд и тп.. И в заголовок крупными буквами "Карпин".
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bset
1741176185
Ну журналюхи. Приплетали как могли)
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Вальдемар Запашный
1741176546
Здесь надо всех перечислить у кого играл этот мошенник и с кем он играл тоже. Среди низ возможны подельники и подстрекатели.
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Кривая да нелёгкая
1741177402
Дебилизм
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BarStep
1741177544
Нда.., «Заметка про вашего мальчика»
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7:1
1741186262
просто свинство - писать такие заголовки. в источнике про карпина вообще ни слова. а вы очередное дно пробиваете.
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Тинез Розоп
1741186534
Написали бы уж тогда , что он друг Fakeida. Рейтинг больше бы был однозначно...
Ответить
subbotaspartak
1741189379
-Ты чё здесь, Абдулла? -Стреляли.... -В Карпина?
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