Игравшего у Карпина футболиста арестовали по подозрению в обмане пенсионера на 14 миллионов рублей

Футболист медийного Fight Nights Абдулла Абациев арестован по подозрению в мошенничестве.

«Его подозревают в разводке пенсионера на 14 миллионов рублей.

31-летний Абациев был задержан 24 января. Преступление, по которому задержали Абациева, произошло ещe 15 января. В тот день мошенники начали названивать 79-летнему Владимиру П. Представляясь сотрудниками Мосэнергосбыта, ФСБ и Росинформмониторинга, они убедили пенсионера отдать курьеру 14 миллионов рублей.

Предварительно, Абациев и был тем самым курьером.

Вечером 24 января он был задержан и признался в содеянном. На него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершeнное группой лиц в особо крупном размере»). 27 числа он был арестован Преображенским районным судом», – написал источник.