Березуцкий провел 15-секундную пресс-конференцию в Азербайджане

Главный тренер «Сабаха» Василий Березуцкий выступил перед журналистами после первого полуфинала Кубка Азербайджана.

Пресс-конференция российского специалиста продлилась 15 секунд.

«Сабах» выиграл у «Нефтчи» со счетом 2:1.

Ответный полуфинальный матч состоится 23 апреля.

«Ребята сегодня молодцы. Хорошо сражались. Играли против 11 футболистов и трех судей. А главное, что еще судьи сегодня забыли ВАР.

В принципе, по игре у меня все. Мне больше нечего сказать. Спасибо», – заявил Березуцкий, после чего встал и ушел из зала.