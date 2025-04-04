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  • Березуцкий провел 15-секундную пресс-конференцию в Азербайджане

Березуцкий провел 15-секундную пресс-конференцию в Азербайджане

Сегодня, 02:10
3

Главный тренер «Сабаха» Василий Березуцкий выступил перед журналистами после первого полуфинала Кубка Азербайджана.

Пресс-конференция российского специалиста продлилась 15 секунд.

  • «Сабах» выиграл у «Нефтчи» со счетом 2:1.
  • Ответный полуфинальный матч состоится 23 апреля.

«Ребята сегодня молодцы. Хорошо сражались. Играли против 11 футболистов и трех судей. А главное, что еще судьи сегодня забыли ВАР.

В принципе, по игре у меня все. Мне больше нечего сказать. Спасибо», – заявил Березуцкий, после чего встал и ушел из зала.

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Источник: «Бомбардир»
Азербайджан. Премьер-лига Сабах Нефтчи Березуцкий Василий
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Комментарии (3)
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темирхан
1743744930
а что за бред? что он переводит слова Березы? как будто Азербайджан, это Германия и Русский не понимают! они о чем?
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FFR
1743746840
Плохому танцору вечно что-то мешает...
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