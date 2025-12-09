Введите ваш ник на сайте
  • Бердыев – фанатам махачкалинского «Динамо»: «Вы вообще не нужны команде»

Бердыев – фанатам махачкалинского «Динамо»: «Вы вообще не нужны команде»

Сегодня, 14:17

Бывший главный тренер «Динамо Мх» Курбан Бердыев отреагировал на акцию болельщиков против главного тренера Хасанби Биджиева.

  • Махачкалинские фанаты продемонстрировали надпись «Биджиев, уходи» перед игрой с «Пари НН» (0:1).
  • Биджиев после матча подал заявление в отставку.

«Увидев фото с надписью «Биджиев, уходи», понял, что эти люди – не болельщики махачкалинского «Динамо». Это мое личное мнение, с которым можно соглашаться или нет. Обращаясь к людям, устроившим эту отвратительную акцию, хочу сказать: вы вообще не нужны команде. Если хотите приходить на футбол, пожалуйста – идите на гостевой сектор. Так, по крайней мере, будет честнее с вашей стороны. А если хотите быть действительно болельщиками клуба, в корне пересмотрите свое отношение. Очень не хотел бы, чтобы в жизни этих людей в сложной ситуации их близкие повернулись к ним спиной, как они это сделали по отношению к команде. Поворачиваться к своим спиной – это не по‑дагестански.

Биджиев преданно, усердно работал в интересах клуба. Нет ни одного тренера в мире, который всe и всегда выигрывает. Причины неудачных результатов могут быть разными. Очень важно в этой ситуации, даже если тренер уходит, как поведет себя клуб, как поведут себя болельщики по отношению к тренеру, который честно, добросовестно работал во благо клуба. Именно в таких ситуациях проявляется достоинство. Те, у кого оно есть, помнят, что тренер работал честно, и достойно говорят о нем.

От того, что я увидел на том фото с фанатского сектора, мне стало не по себе. Представляю, как Хасанби Эдуардовичу было больно. И не только ему, но и игрокам, руководству клуба, которые делают всe возможное и даже невозможное, чтобы команда достойно выступала. А она достойно выступает. Это спорт, это футбол, бывают и неудачи. Но, как справедливо подчеркивает Сергей Алимович Меликов, очень важно, кто рядом, а не кто против. Фанаты, устроившие это на матче, как выясняется, всегда были не рядом, а против. Потому что тот, кто искренне за тебя, никогда не повернется спиной», – сказал Гаджиев.

Источник: телеграм-канал махачкалинского «Динамо»
Россия. Премьер-лига Туран Товуз Динамо Мх Бердыев Курбан Биджиев Хасанби
