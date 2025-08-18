Введите ваш ник на сайте
  • ПАОК – о невызове Чалова в сборную России: «Мы к этому непричастны!»

ПАОК – о невызове Чалова в сборную России: «Мы к этому непричастны!»

Вчера, 21:50
1

В ПАОКе отреагировали на отсутствие Федора Чалова в расширенном составе сборной России на сентябрьские матчи.

  • 4 сентября национальная команда примет Иорданию в Москве, а 7 сентября сыграет на выезде с Катаром.
  • В расширенный состав включены 39 футболистов.

«Мы не знаем, почему Федор не в составе сборной России, мы к этому непричастны!

Мы никогда не ограничиваем участие наших игроков в матчах сборной. Наш клуб рад видеть в своих рядах игроков из других стран, и мы на 100% способствуем попаданию наших игроков в сборную!

Мы надеемся, что Федор скоро снова будет в составе сборной России», – сообщили в пресс-службе ПАОКа.

Источник: Sport24
Греция. Суперлига Товарищеские матчи. Сборные ПАОК Россия Чалов Федор
Комментарии (1)
