  • Главная
  • Новости
  • Опубликован расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи

Опубликован расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи

Сегодня, 14:32
2

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с составом на ближайшие матчи.

4 сентября национальная команда примет Иорданию в Москве, а 7 сентября сыграет на выезде с Катаром.

В расширенный состав включены 39 футболистов.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Ставер («Рубин»), Виталий Гудиев («Акрон»).

Защитники: Илья Вахания («Ростов»), Арсен Адамов, Юрий Горшков (оба – «Зенит»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА), Валентин Пальцев («Динамо Мх»), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»).

Полузащитники: Данил Глебов, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Артeм Карпукас, Зелимхан Бакаев (все – «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Вадим Раков («Крылья Советов»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).

Карпин прокомментировал расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи
Стало известно, обсуждали ли Путин и Трамп на Аляске возвращение России в мировой футбол 5
Карпин рассказал, как ему разрешили совмещать работу в сборной России и «Динамо» 2
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия
Комментарии (2)
Plyash
1755517543
Трудно сразу сообразить по составу , Валера что-то наросширял прилично . Сначала , думаю ,соточку-вторую принять надо на ход мысли , иначе свихнёшься . А уж потом само пойдёт , вестимо .
Ответить
bset
1755518135
Смотрим продолжение сериала "Как погнаться за двумя зайцами и потерять обе работы"
Ответить
