Опубликован расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с составом на ближайшие матчи.

4 сентября национальная команда примет Иорданию в Москве, а 7 сентября сыграет на выезде с Катаром.

В расширенный состав включены 39 футболистов.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Ставер («Рубин»), Виталий Гудиев («Акрон»).

Защитники: Илья Вахания («Ростов»), Арсен Адамов, Юрий Горшков (оба – «Зенит»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА), Валентин Пальцев («Динамо Мх»), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»).

Полузащитники: Данил Глебов, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Артeм Карпукас, Зелимхан Бакаев (все – «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Вадим Раков («Крылья Советов»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).