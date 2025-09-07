Введите ваш ник на сайте
Стало известно, будет ли Черышев завершать карьеру

Вчера, 16:26

Главный тренер «Равшана» Дмитрий Черышев высказался о продолжении карьеры своего сына Дениса Черышева. Вингер находится в статусе свободного агента.

«Продолжение карьеры Дениса? На данный момент ведутся переговоры с 2–3 клубами, так что ждем, где он в итоге окажется. Есть и европейские команды, и неевропейские. С российскими клубами переговоров нет.

Для того чтобы Денис вернулся в Россию, пусть сначала кто-то предложение сделает. Сейчас это обсуждать – все равно что гадать на кофейной гуще. Это для меня Нижний Новгород – родной город в футбольном плане. Денис там не начинал, а только родился.

Никаких мыслей о завершении карьеры у Дениса нет. Думаю, еще несколько лет он точно отыграет. В том физическом состоянии, в котором он сейчас находится, он способен это сделать», – сказал Дмитрий Черышев.

  • 34-летний Денис Черышев в минувшем сезоне провел за «Паниониос» 24 матча в греческой Суперлиге-2 и Кубке страны, забил 5 голов, отдал 5 передач.
  • Вингер, проведший 33 матча за сборную РФ, никогда не играл в чемпионате России.

Источник: Sport24
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига Равшан Черышев Денис Черышев Дмитрий
