Черышев высказался о продолжении карьеры

Бывший вингер «Реала» и сборной России Денис Черышев сказал, что пока не будет завершать карьеру.

«Я сейчас в Мадриде, дома, в режиме ожидания. Жду, какие появятся варианты, чтобы продолжить играть. Страсть к футболу пока не утрачена, поэтому нужно двигаться дальше.

Я пару раз переезжал в разные страны, и это помогает расти. Нет места лучше Испании, но я открыт ко всему», – сказал Черышева.