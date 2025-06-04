Стало известно, есть ли у Черышева предложения из РПЛ

Тренер Дмитрий Черышев, отец левого вингера Дениса Черышева, сообщил, что у игрока нет предложений из чемпионата России.

«У Дениса закончился контракт с «Паниониосом». Он ведeт переговоры, и есть предложения, но мы их не озвучиваем.

Что значит, он хочет или не хочет играть в России? Если бы были предложения, их можно было бы рассматривать. Но на данный момент у Дениса нет предложений из России, нет никакой конкретики», – сказал Дмитрий Черышев.