Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Стало известно, есть ли у Черышева предложения из РПЛ

Сегодня, 13:09
1

Тренер Дмитрий Черышев, отец левого вингера Дениса Черышева, сообщил, что у игрока нет предложений из чемпионата России.

«У Дениса закончился контракт с «Паниониосом». Он ведeт переговоры, и есть предложения, но мы их не озвучиваем.

Что значит, он хочет или не хочет играть в России? Если бы были предложения, их можно было бы рассматривать. Но на данный момент у Дениса нет предложений из России, нет никакой конкретики», – сказал Дмитрий Черышев.

  • 34-летний Денис Черышев в минувшем сезоне провел за «Паниониос» 24 матчей в греческой Суперлиге-2 и Кубке страны, забил 5 голов, отдал 5 передач.
  • Вингер, проведший 33 матча за сборную РФ, никогда не играл в чемпионате России.

Еще по теме:
Заявление Черышева об уходе из клуба 2-й греческой лиги: «Пора сделать следующий шаг в карьере» 1
Черышев покинул клуб 2-й лиги Греции 2
Черышев забил победный гол за «Паниониос»
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Паниониос Черышев Денис
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1749032095
Он ещё играет? Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Бывший тренер «Спартака» оценил возможный переход Комличенко
14:42
Стал известен размер отступных, на которые претендует Гончаренко
14:26
Мостовой сравнил уровень Николича и Мусаева
14:16
2
Колосков оценил решение Нигерии сыграть с Россией в ослабленном составе
13:56
2
Назван конкурент Осинькина в борьбе за место главного тренера «Пари НН»
13:40
2
Назван российский клуб, который может возглавить Осинькин
13:17
2
В «Пари НН» приняли решение по Гончаренко
13:02
Реакция Александра Мостового на слова Андрея Мостового: «Фамилию замарать не позволю!»
12:50
5
Назван кандидат на пост главного тренера «Ростова»
12:41
6
Пальцев – о конфликте с Бубновым: «Ему нужна еще пара таблеток для успокоения»
12:22
9
Все новости
Все новости
«Крыльям Советов» предрекли вылет из РПЛ в следующем сезоне
13:35
«Динамо» намерено забрать вратаря «Химок»
13:33
Стало известно, есть ли у Черышева предложения из РПЛ
13:09
1
В «Пари НН» приняли решение по Гончаренко
13:02
Реакция Александра Мостового на слова Андрея Мостового: «Фамилию замарать не позволю!»
12:50
5
Назван кандидат на пост главного тренера «Ростова»
12:41
6
Сергеев оценил отставку Осинькина из «Крыльев Советов»
12:31
Пальцев – о конфликте с Бубновым: «Ему нужна еще пара таблеток для успокоения»
12:22
9
Гендиректор «Факела» Асхабадзе может перейти в московский клуб
12:13
1
Андрей Мостовой дал советы Александру Мостовому
12:02
14
Сперцяном заинтересовался турецкий клуб
11:45
5
Селюк сказал, готов ли Дзюба играть до 40 лет
11:21
Григорян заявил, что Станкович вернул «Спартаку» узнаваемый стиль
11:12
21
Большинство клубов Первой лиги поддержало участие в РПЛ «Пари НН», а не «Урала»
10:42
22
Стало известно, сколько «Спартак» хочет заработать на продаже Мангаша
10:10
6
Пьянич высказался о будущем в ЦСКА
09:56
1
Сенников – о Джикии, Сутормине и Комличенко: «Средние усиления»
09:37
4
«Крылья Советов» претендуют на 5 игроков московских клубов
09:05
2
Губернатор Самарской области согласовал кандидатуру нового главного тренера «Крыльев»
08:36
4
Стало известно, были ли у Бабича предложения о переходе в другие клубы этим летом
07:57
3
Губерниев назвал лучшего тренера в сезоне РПЛ: «Толковый мужик»
01:11
7
Семшов разочарован голосованием клубов РПЛ: «Мы на рынке, что ли?»
00:45
13
Еще один игрок покинул расположение сборной России
00:30
«Ростов» рассматривает двух центральных защитников
00:23
1
Кисляк из ЦСКА ответил на вопрос о переходе в «Спартак»
Вчера, 23:48
2
Мостовой настаивает на уходе Карпина из сборной России: «Так во всех странах делается»
Вчера, 23:23
6
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
Вчера, 23:11
1
Селюк – о замене «Химок» в РПЛ: «РФС выстрелил себе в ногу»
Вчера, 22:44
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 