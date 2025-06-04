Стало известно, есть ли у Черышева предложения из РПЛ

Тренер Дмитрий Черышев, отец левого вингера Дениса Черышева, сообщил, что у игрока нет предложений из чемпионата России.
«У Дениса закончился контракт с «Паниониосом». Он ведeт переговоры, и есть предложения, но мы их не озвучиваем.
Что значит, он хочет или не хочет играть в России? Если бы были предложения, их можно было бы рассматривать. Но на данный момент у Дениса нет предложений из России, нет никакой конкретики», – сказал Дмитрий Черышев.
- 34-летний Денис Черышев в минувшем сезоне провел за «Паниониос» 24 матчей в греческой Суперлиге-2 и Кубке страны, забил 5 голов, отдал 5 передач.
- Вингер, проведший 33 матча за сборную РФ, никогда не играл в чемпионате России.
Источник: «Чемпионат»