Отец Черышева высказался о продолжении карьеры сыном

Сегодня, 15:03
2

Российский тренер таджикистанского «Равшана» Дмитрий Черышев заявил, что его сын Денис не собирается завершать карьеру.

– У Дениса всe в порядке. Но что касается футбола, то новостей пока нет никаких, честно. Общался с ним на днях. Какие‑то разговоры и переговоры есть, но конкретики никакой нет.

– Расстраивает его такая ситуация?

– Нет, ничего страшного. Были моменты, когда Денис уходил из «Реала» в аренду в «Севилью», «Валенсию», «Вильярреал», затем возвращался в Мадрид. Он умеет ждать, терпеть, а это самое главное в футболе.

– К себе на полгода не звали?

– Я с распростертыми руками его возьму, но он сам не идет ко мне. Рано ему сюда.

– Мысли о завершении карьеры не посещают?

– Нет, заканчивать не собирается. Денис тренируется, в хорошей физической форме. У него всe нормально.

  • 34-летний Денис Черышев в минувшем сезоне провел за «Паниониос» 24 матча в греческой Суперлиге-2 и Кубке страны, забил 5 голов, отдал 5 передач.
  • Сейчас российский игрок находится в статусе свободного агента.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Равшан Черышев Денис Черышев Дмитрий
k611
1758802612
Если бы не склонность к травмам, с его мастерством, без проблем бы клуб нашел.
Ответить
Интерес
1758802662
Забыть Герострата.
Ответить
