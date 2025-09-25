Отец Черышева высказался о продолжении карьеры сыном

Российский тренер таджикистанского «Равшана» Дмитрий Черышев заявил, что его сын Денис не собирается завершать карьеру.

– У Дениса всe в порядке. Но что касается футбола, то новостей пока нет никаких, честно. Общался с ним на днях. Какие‑то разговоры и переговоры есть, но конкретики никакой нет.

– Расстраивает его такая ситуация?

– Нет, ничего страшного. Были моменты, когда Денис уходил из «Реала» в аренду в «Севилью», «Валенсию», «Вильярреал», затем возвращался в Мадрид. Он умеет ждать, терпеть, а это самое главное в футболе.

– К себе на полгода не звали?

– Я с распростертыми руками его возьму, но он сам не идет ко мне. Рано ему сюда.

– Мысли о завершении карьеры не посещают?

– Нет, заканчивать не собирается. Денис тренируется, в хорошей физической форме. У него всe нормально.