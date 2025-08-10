Российский игрок покинул греческий клуб

«Панатинаикос» объявил об уходе голкипера Юрия Лодыгина. Он выступал за афинян с 2022 года.
«Юрий помог команде своим мастерством и опытом, всегда отдаваясь по-максимуму.
Мы благодарим его и желаем ему успехов в футбольной карьере», – говорится в сообщении клуба.
- В составе «Панатинаикоса» 35-летний экс-голкипер сборной России провeл 36 матчей, пропустил 29 голов, провел 16 игр на ноль. В 2024 году он стал обладателем Кубка Греции.
- Лодыгин имеет российское и греческое гражданства. В прошлом он выступал за «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Газиантеп», «Олимпиакос» и ряд других греческих клубов.
Источник: официальный сайт «Панатинаикоса»