Российский игрок покинул греческий клуб

Сегодня, 15:01

«Панатинаикос» объявил об уходе голкипера Юрия Лодыгина. Он выступал за афинян с 2022 года.

«Юрий помог команде своим мастерством и опытом, всегда отдаваясь по-максимуму.

Мы благодарим его и желаем ему успехов в футбольной карьере», – говорится в сообщении клуба.

  • В составе «Панатинаикоса» 35-летний экс-голкипер сборной России провeл 36 матчей, пропустил 29 голов, провел 16 игр на ноль. В 2024 году он стал обладателем Кубка Греции.
  • Лодыгин имеет российское и греческое гражданства. В прошлом он выступал за «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Газиантеп», «Олимпиакос» и ряд других греческих клубов.

Еще по теме:
Российский вратарь может уйти из иностранного клуба, который возглавляет экс-тренер «Спартака»
4 россиянина заявлены на 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов
Клуб Чалова и Оздоева не попал в Лигу чемпионов 4
Источник: официальный сайт «Панатинаикоса»
Греция. Суперлига Трансферы Панатинаикос Лодыгин Юрий
