Российский игрок покинул греческий клуб

«Панатинаикос» объявил об уходе голкипера Юрия Лодыгина. Он выступал за афинян с 2022 года.

«Юрий помог команде своим мастерством и опытом, всегда отдаваясь по-максимуму.

Мы благодарим его и желаем ему успехов в футбольной карьере», – говорится в сообщении клуба.