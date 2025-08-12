В ПАОКе отреагировали на преступление, связанное с Чаловым

Пресс-служба ПАОКа дала комментарий по поводу инцидента с Федором Чаловым.

Российского футболиста в воскресенье обокрали на пляже в Халкидиках.

Неизвестные взломали автомобиль Чалова на бесплатной парковке, забрав сумку с 200 евро и документами.

27-летний форвард обратился в полицию.

«Такой инцидент действительно произошел, но случай не очень серьезный.

С Фeдором всe в порядке, у него есть необходимые документы для участия в квалификации Лиги Европы против «Вольфсберга», который состоится в четверг в Австрии.

ПАОК всегда поддерживает игроков, здесь никто не чувствует себя одиноким!» – сообщили в греческом клубе.