В ПАОКе отреагировали на преступление, связанное с Чаловым

Сегодня, 19:19
2

Пресс-служба ПАОКа дала комментарий по поводу инцидента с Федором Чаловым.

  • Российского футболиста в воскресенье обокрали на пляже в Халкидиках.
  • Неизвестные взломали автомобиль Чалова на бесплатной парковке, забрав сумку с 200 евро и документами.
  • 27-летний форвард обратился в полицию.

«Такой инцидент действительно произошел, но случай не очень серьезный.

С Фeдором всe в порядке, у него есть необходимые документы для участия в квалификации Лиги Европы против «Вольфсберга», который состоится в четверг в Австрии.

ПАОК всегда поддерживает игроков, здесь никто не чувствует себя одиноким!» – сообщили в греческом клубе.

Источник: «Матч ТВ»
Греция. Суперлига ПАОК Чалов Федор
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bogdanowmax
1755016971
Скопируйте себе. 100% пригодится https://stavka-prognoz.ru
Ответить
Марк Аврелий!
1755019618
не ....связанное с Чаловым,.... а по отношению Чалова. Ваш заголовок делает Чалова участником преступления
Ответить
