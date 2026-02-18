УЕФА выступил с заявлением по скандалу в матче «Бенфика» – «Реал»

УЕФА прокомментировал скандал в первом стыковом матче Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал» (0:1).

Матч останавливали во втором тайме после того, как вингер «Мадрида» Винисиус обвинил вингера лиссабонцев Джанлуку Престианни в расистских высказываниях. Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«В настоящее время изучаются официальные протоколы матчей, сыгранных вчера вечером. В случае сообщений о нарушениях возбуждаются разбирательства, и, если они приводят к дисциплинарным санкциям, информация об этом публикуется на сайте дисциплинарного отдела УЕФА. На данном этапе нам нечего добавить по данному вопросу», – говорится в заявлении УЕФА.