Игрок «Бенфики» прокомментировал конфликт с Винисиусом

Вингер «Бенфики» Джанлука Престианни сказал, что не произносил расистских оскорблений в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Хочу уточнить, что я ни в коем случае не оскорблял Винисиуса Жуниора на расовой почве, поскольку, к сожалению, он неправильно истолковал услышанное.

Я никогда не проявлял расизма по отношению к кому бы то ни было, мне было жаль слышать угрозы от игроков «Реала», – написал Престианни в соцсети.