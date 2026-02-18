Игрок «Бенфики» прокомментировал конфликт с Винисиусом

Вингер «Бенфики» Джанлука Престианни сказал, что не произносил расистских оскорблений в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.
«Хочу уточнить, что я ни в коем случае не оскорблял Винисиуса Жуниора на расовой почве, поскольку, к сожалению, он неправильно истолковал услышанное.
Я никогда не проявлял расизма по отношению к кому бы то ни было, мне было жаль слышать угрозы от игроков «Реала», – написал Престианни в соцсети.
- Матч останавливали во втором тайме после того, как Винисиус обвинил вингера Престианни в расистских высказываниях. Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам. Винисиус забил единственный гол в матче на 50-й минуте.
- Ответная игра пройдет 25 февраля.
Источник: «Бомбардир»