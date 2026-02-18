Моуринью высказался о скандале между Винисиусом и Престианни

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью оценил ситуацию, возникшую в первом стыковом матче Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1).

Игру останавливали во втором тайме после того, как Винисиус обвинил вингера лиссабонцев Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«О чем мне жалеть? Я поговорил с ними обоими. Винисиус сказал одно, а Престианни – другое. Я не хочу быть левым и говорить, что на 100% верю Престианни, но также не хочу быть правым, утверждая, что правду сказал Винисиус.

До гола это был отличный матч: «Бенфика» здорово начала, а «Реал» – очень сильная команда, они изменили ход игры примерно после 30-й или 35-й минуты. Винисиус забил гол, который может забить только он или Мбаппе – он должен быть на руках у своей команды, а не скандалить с шестидесятитысячной толпой на стадионе», – сказал Моуринью.