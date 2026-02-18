Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мбаппе заявил, что обидчик Винисиуса не заслуживает играть в Лиге чемпионов

Мбаппе заявил, что обидчик Винисиуса не заслуживает играть в Лиге чемпионов

Сегодня, 10:38
4

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе после стыкового матча Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0) в Лиссабоне высказался о вингере соперника Джанлуке Престианни.

Игру останавливали во втором тайме после того, как вингер «Мадрида» Винисиус обвинил Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

– Мы должны подавать пример детям, которые равняются на нас, некоторые вещи неприемлемы. Не стоит обобщать. У меня есть друзья-португальцы, они относятся ко мне очень хорошо, но когда кто-то ведет себя подобным образом, об этом нужно говорить. Люди не знают, что произошло, и именно поэтому они нас освистывали.

Я ничего не имею против «Бенфики», клуба или тренера, который, на мой взгляд, является одним из лучших, а клуб – лучшим в Португалии и одним из лучших в истории. Но этот парень [Джанлука Престианни] больше не заслуживает играть в Лиге чемпионов.

Посмотрим, что из этого выйдет, оставим это на усмотрение УЕФА, который всегда пытается что-то сделать. Это серьезное дело, и я надеюсь, что они что-то предпримут.

– Престианни извинился?

– Вы видели его лицо? Извинения? Мы не дураки. Я не говорю, что я идеален, но я не пропускаю такие вещи мимо ушей. Он молод, как можно говорить такое на футбольном поле? Посмотрим, что произойдет. Мы уходили, это было решение команды – я не знаю, что произошло, но потом мы вернулись. Мы сосредоточились на своей работе, но сегодня важен не сам матч – есть нечто более важное.

Я спросил у Вини, как он хочет поступить. Что бы он ни задумал, мы сделаем это всей командой. Мы никогда не бросим Вини одного. Мы поддерживаем своего игрока. Каково было бы вам, если бы что-то подобное случилось с вами?

Это Лига чемпионов, мы победили, но есть нечто поважнее футбола. Мы должны объяснить это так, чтобы молодежь это поняла.

  • Винисиус забил единственный гол в матче на 50-й минуте.
  • Ответная игра состоится 25 февраля.

Еще по теме:
Мбаппе сообщил, сколько раз Престианни обозвал Винисиуса 1
Моуринью: «У судьи был листок, на котором написано, кто из «Реала» не может получить карточку» 5
Чуамени раскрыл, что Престианни мог сказать Винисиусу во время скандала
Источник: Marca
Лига чемпионов Реал Бенфика Мбаппе Килиан Винисиус Престианни Джанлука
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ollegator
1771401266
Винисиус может сказать всё, что угодно, этому верить нельзя, он сам расист ещё тот
Ответить
Gwynbleidd
1771402908
Вини в первую очередь нужно посмотреть в зеркало. А потом обратиться к психологу, поскольку его поведение, на нормальное человеческое не похоже... Как футболист он конечно топ, но как человек, он не одного доброго слова не заслуживает...
Ответить
Skull_Boy
1771403162
Сожри банан и не вякай
Ответить
Бумбраш
1771404151
Я думаю нытиков нужно тоже исключать из лч,или в бабскую лч переводить
Ответить
Главные новости
Тимощук – о новичке «Зенита»: «Видно сразу, что пришел мастер»
13:46
Анри – об игроке «Бенфики» в скандале с Винисиусом: «Зачем ты прикрываешь рот? Ты простыл?»
13:22
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Первой лиги
13:16
Каррагер обвинил Моуринью в лицемерии из-за слов о Винисиусе
13:08
«Зенит» может купить аргентинца на случай ухода Педро
12:57
1
УЕФА выступил с заявлением по скандалу в матче «Бенфика» – «Реал»
12:34
2
Моуринью: «На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается»
12:26
1
Бубнов заявил, что два легионера «Зенита» сильнее Батракова
12:15
11
ФотоОтаменди поиздевался над Винисиусом, показав ему свою татуировку
12:10
1
ФотоНа заставке телефона Престианни обнаружили фото с Винисиусом
12:03
Все новости
Все новости
Моуринью: «На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается»
12:26
1
ФотоОтаменди поиздевался над Винисиусом, показав ему свою татуировку
12:10
1
УЕФА откроет дело по матчу «Бенфики» с «Реалом»
12:06
1
ФотоНа заставке телефона Престианни обнаружили фото с Винисиусом
12:03
Игрок «Бенфики» прокомментировал конфликт с Винисиусом
11:50
2
Подробности стычки после матча «Бенфика» – «Реал»: в подтрибунном помещении произошла драка
11:42
3
ФотоВинисиус выложил провокационный пост после победы над «Бенфикой»
11:32
1
Луис Энрике высказался о двух пропущенных голах Сафонова в матче ЛЧ
11:30
3
Семин прокомментировал удаление Головина в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ»
11:23
1
Тренер «Галатасарая» прокомментировал разгром «Ювентуса»
11:08
1
Мбаппе заявил, что обидчик Винисиуса не заслуживает играть в Лиге чемпионов
10:38
4
Тренер «Монако» высказался об удалении Головина в игре с «ПСЖ»
10:14
6
ФотоГоловин и Сафонов признаны худшими игроками в матче «Монако» – «ПСЖ»
10:09
9
ФотоВ ЛЧ произошел первый случай, когда россиянин и американец организовали совместный гол
09:48
1
Мбаппе сообщил, сколько раз Престианни обозвал Винисиуса
09:46
1
Моуринью: «У судьи был листок, на котором написано, кто из «Реала» не может получить карточку»
09:23
7
Чуамени раскрыл, что Престианни мог сказать Винисиусу во время скандала
09:09
Арбелоа отреагировал на расистский скандал в игре «Реала» с «Бенфикой»
08:41
3
Мбаппе двумя словами обозвал Престианни по ходу игры «Бенфика» – «Реал»
08:28
3
Реакция Сафонова после победы над «Монако»
08:17
1
Моуринью высказался о скандале между Винисиусом и Престианни
08:01
2
Комментарий Винисиуса после расистского скандала в матче «Бенфика» – «Реал»
07:49
1
Лига чемпионов. Дортмундская «Боруссия» победила «Аталанту», у Гирасси 1+1
01:07
Лига чемпионов. «Реал» обыграл «Бенфику» в матче с расистским скандалом
01:03
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова добыл волевую победу над «Монако», Головин сделал ассист и удалился
00:54
6
Винисиус вышел на 2-е место в списке лучших бразильских бомбардиров ЛЧ
00:48
2
ФотоМатч «Бенфика» – «Реал» останавливался на 8 минут из-за расизма в адрес Винисиуса
00:30
8
Головин получил красную карточку во втором матче подряд
00:21
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 