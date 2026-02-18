Мбаппе заявил, что обидчик Винисиуса не заслуживает играть в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе после стыкового матча Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0) в Лиссабоне высказался о вингере соперника Джанлуке Престианни.

Игру останавливали во втором тайме после того, как вингер «Мадрида» Винисиус обвинил Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

– Мы должны подавать пример детям, которые равняются на нас, некоторые вещи неприемлемы. Не стоит обобщать. У меня есть друзья-португальцы, они относятся ко мне очень хорошо, но когда кто-то ведет себя подобным образом, об этом нужно говорить. Люди не знают, что произошло, и именно поэтому они нас освистывали.

Я ничего не имею против «Бенфики», клуба или тренера, который, на мой взгляд, является одним из лучших, а клуб – лучшим в Португалии и одним из лучших в истории. Но этот парень [Джанлука Престианни] больше не заслуживает играть в Лиге чемпионов.

Посмотрим, что из этого выйдет, оставим это на усмотрение УЕФА, который всегда пытается что-то сделать. Это серьезное дело, и я надеюсь, что они что-то предпримут.

– Престианни извинился?

– Вы видели его лицо? Извинения? Мы не дураки. Я не говорю, что я идеален, но я не пропускаю такие вещи мимо ушей. Он молод, как можно говорить такое на футбольном поле? Посмотрим, что произойдет. Мы уходили, это было решение команды – я не знаю, что произошло, но потом мы вернулись. Мы сосредоточились на своей работе, но сегодня важен не сам матч – есть нечто более важное.

Я спросил у Вини, как он хочет поступить. Что бы он ни задумал, мы сделаем это всей командой. Мы никогда не бросим Вини одного. Мы поддерживаем своего игрока. Каково было бы вам, если бы что-то подобное случилось с вами?

Это Лига чемпионов, мы победили, но есть нечто поважнее футбола. Мы должны объяснить это так, чтобы молодежь это поняла.